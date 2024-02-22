更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

柯文哲2/24一日北高單車挑戰 邀黨公職接棒騎車

2024/2/22 12:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨主席柯文哲24日將挑戰騎單車「一日北高」，有別以往柯文哲獨自全程騎完，今年將採黨公職接棒形式。柯文哲今天在臉書表示，一個人走得快，一群人走得遠，大家一棒接一棒，一起堅持到終點。

根據主辦單位規劃的「一日北高」路線，預計24日清晨6時從台北關渡宮出發，沿途經過新北林口、新竹香山、彰化芳苑、雲林麥寮、嘉義布袋等地，車隊預計25日凌晨1時40分抵達高雄大義國中。

柯文哲今天透過臉書表示，一個人走得快，一群人走得遠，這次的考驗，他邀請黨公職一起加入騎車行列，大家一棒接一棒，一起堅持到終點。

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱今天在廣播節目表示，每年的「一日北高」單車挑戰是由民間舉辦，由於今年民眾黨公職變多，加上柯文哲練習時間變少，屆時將採取接棒形式，柯文哲不會一口氣從台北騎到高雄。

至於接棒形式，吳怡萱表示，目前還在安排，但柯文哲沒有騎單車的時候，會透過不同形式跟隨車隊，或許可安排擔任直播主角色。（編輯：謝佳珍）1130222

#民眾黨
#柯文哲
#吳怡萱
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
徐千晴指徵才廣告如詐騙集團 鄭運鵬獲賠15萬元
172.30.142.53