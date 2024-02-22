柯文哲2/24一日北高單車挑戰 邀黨公職接棒騎車

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（中央社記者郭建伸台北22日電）民眾黨主席柯文哲24日將挑戰騎單車「一日北高」，有別以往柯文哲獨自全程騎完，今年將採黨公職接棒形式。柯文哲今天在臉書表示，一個人走得快，一群人走得遠，大家一棒接一棒，一起堅持到終點。

根據主辦單位規劃的「一日北高」路線，預計24日清晨6時從台北關渡宮出發，沿途經過新北林口、新竹香山、彰化芳苑、雲林麥寮、嘉義布袋等地，車隊預計25日凌晨1時40分抵達高雄大義國中。

柯文哲今天透過臉書表示，一個人走得快，一群人走得遠，這次的考驗，他邀請黨公職一起加入騎車行列，大家一棒接一棒，一起堅持到終點。

民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱今天在廣播節目表示，每年的「一日北高」單車挑戰是由民間舉辦，由於今年民眾黨公職變多，加上柯文哲練習時間變少，屆時將採取接棒形式，柯文哲不會一口氣從台北騎到高雄。

至於接棒形式，吳怡萱表示，目前還在安排，但柯文哲沒有騎單車的時候，會透過不同形式跟隨車隊，或許可安排擔任直播主角色。（編輯：謝佳珍）1130222