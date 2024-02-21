協商前1小時發開會通知挨批 黃國昌：時間短有前例

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（中央社記者陳俊華台北21日電）台糖肉片瘦肉精疑雲衍生立法院食安專報日期爭議。民眾黨團總召黃國昌今天說，他們提案今天加開院會，如果昨天不召集協商，是要什麼時候協商；且由院長召集的協商通知時間短，也有前例。

立法院昨天開議，民眾黨立法院黨團在院會提案，要求21日加開院會邀行政院長陳建仁進行食安專案報告，並提案要求逕付二讀。下午2時，立法院議事處發文請民眾黨團召集協商，民眾黨團在下午4時30分召集協商，由黃國昌擔任會議主持人，但民進黨團未派員出席。

民進黨團總召柯建銘昨天說，民眾黨團搞錯議事規則，太離譜了；民進黨團幹事長吳思瑤說，民眾黨團下午3時36分發出4時30分的開會通知，「搞什麼啊，從來沒有1個小時內召開協商的」。

民眾黨台北市、新北市議員上午拜訪民眾黨立法院黨團。黃國昌會前受訪時表示，陳建仁說準備好了、隨時要來報告，國民黨團也支持，反而民進黨昨天拉協商，還怪民眾黨、讓整件事延宕，「民進黨的邏輯，已經讓人不知道如何讓人加以詮釋」。

黃國昌指出，昨天大約下午2時多才接到議事處通知，並在3時24分發出協商通知，所以才訂在4時30分；如果讓其他黨團覺得太匆促，就要回顧事情起源，因為希望今天加開院會，「昨天不協商，請問要什麼時候協商」。

黃國昌說，是在綜合考慮、盡可能滿足各方需要，才決定下午4時30分協商；過去由立法院長召集的協商，通知時間短，且黨團幹部本來就要在院區因應狀況，前例非常多。他認為好好把事情處理完最重要，民進黨團情緒發言，他不想回應，毫無意義。

黃國昌表示，民進黨團只要講一件事，陳建仁願意的食安專報他們認為什麼時候該來，這個才是大家最關心的；民進黨團是代表人民監督政府，或只是護航大隊，相信社會有自己的評價、判斷。

另外，國民黨團與民眾黨團三長的飯局聚會，將在22日晚上舉行，民眾黨主席柯文哲將出席。黃國昌說，其實兩黨團三長對彼此都沒那麼熟悉，針對未來要推動的改革法案，大家廣泛交換意見。

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黃國昌表示，包括棄保潛逃罪、建立國會聽證調查制度、人事同意權審查立法院不能被當橡皮圖章等，明天他會主動跟國民黨團說，「民進黨政府不提，我們來提」，釋出最大善意，若能跟國民黨團取得共識，由在野黨回應大眾期待，才是重要的事。

黃國昌也說，柯文哲覺得兩邊的人都不認識，柯文哲作為民眾黨的大家長，作東讓兩邊相互認識；未來雙方有對口、直接溝通，有善意、順暢的聯絡管道就好。（編輯：黃國倫）1130221