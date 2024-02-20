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柯文哲農地未改善 地方黨部：3/18前改善

2024/2/20 19:41
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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求30天內改善，但至今刨除廢土仍未移走。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，已申請第2次展延，會在3月18日前回復農用。

新竹市府產業發展處提供新聞資料指出，隆恩段1320地號土地所有權人已於2月17日再次申請改善期限展延，市府同意所請，改善期限將於3月18日屆滿。

產發處指出，屆期前如勘驗農地恢復農用，此案即結案；如農地未恢復農用即依農業發展條例第69條通知地政單位依區域計畫法辦理。

李國璋今天接受中央社記者電訪表示，過去幾個月因不熟清運程序，加上花費許多時間尋找廠商、溝通，日前已向市府相關單位申請第2次展延，近期已跑完相關公文，尚待內政部核准即可將土石載往合法棄土場，預計本週能復工清運。

李國璋說，後續將鋪上可農用土壤、栽種芭樂樹，會在3月18日期限內改善完成；目前已有買主有意購買這塊農地。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，去年12月這塊農地遭踢爆違規使用時，柯文哲就說隔天盡速刨除水泥，回歸農地使用，但一拖就是2個多月，顯然是未經思考就發言，話說得太快、太滿。

柯文哲持有在新竹市的農地去年12月遭踢爆違規使用，新竹市府要求30天內改善。當月22日由李國璋請廠商派機具進場刨除瀝青，但至今已超過2個月仍未回復農用，經2次申請展延，改善期限最後需在3月18日完成。（編輯：方沛清）1130220

#李國璋
#民眾黨
#柯文哲
#農地
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