陳水扁出席訪談錄新書發表 推薦賴清德柯文哲必讀

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（中央社記者葉素萍台北20日電）前總統陳水扁今出席國史館「陳水扁總統訪談錄」新書發表會，推薦民進黨總統當選人賴清德、民眾黨主席柯文哲一定要看這套書；他說，賴清德面臨朝小野大，與他執政時處境類似，柯文哲則要了解國會少數如何強力監督。

國史館團隊歷經6年，親訪陳水扁46次，完成「陳水扁總統訪談錄」；首場講座下午在國際書展藍沙龍舉行，陳水扁親臨發表會，遠景基金會董事長陳唐山、首任駐世界貿易組織代表團常任代表顏慶章、當代雜誌創辦人金恆煒也與會。

陳水扁未接受媒體訪問，他致詞前先一鞠躬，他說，感謝天地、感謝人民栽培，要感謝的人很多，但要特別感謝前總統馬英九給他機會出來，更感謝總統蔡英文讓他有機會做口述歷史，才有這本書出版。

陳水扁說，這套訪談錄是最有代表性、有關他一生的小傳記，是最充實、最豐富的阿扁小百科，他推薦賴清德、柯文哲這2人一定要看這套書。

陳水扁表示，他執政8年，朝小野大、少數執政，賴清德的處境與他很類似，在朝小野大的政治環境，如何面對克服，走對的路、做對的事，這書有參考價值。

陳水扁說，推薦給柯文哲看，了解扁過去擔任立委，當時民進黨是在野少數黨，如何發揮少數力量，扮演強力監督制衡。

他說，曾在立法院民進黨團的團結運作下，成功獲取歷史上第一席民進黨籍外交國防委員會召委，事在人為，「衝突、妥協、進步」，勉勵柯文哲不要妄自菲薄，「還有很多要用頭殼的地方」。

陳水扁表示，台灣從威權走向民主，很多政治改革，是不分藍綠共同打拚結果。他說，台灣政治分水嶺是國會全面改選，當年透過大法官釋憲促成改變，但當時民進黨立院黨團成員只有21人，人數不夠成案聲請釋憲，是包括趙少康在內的另外5位非民進黨立委幫忙，才能成案。

陳水扁說，縱然大法官釋憲做出釋字261號，但萬年國會只要有一個老委員反對，或時任立法院長梁肅戎不願意敲議事槌，就不會成。台灣民主改革，不是民進黨單獨的功勞，或是某個人很偉大，包括藍營政治人物、大法官等，還有很多其他人都有貢獻。

訪談錄中，陳水扁特別介紹幾位立委同僚，陳水扁說，有人問他怎麼沒寫到現任立法院長韓國瑜，當年他曾被韓國瑜毆打，但當年國會肢體衝突是沒辦法避免的，連立法院長都被賞耳光，他曾被韓國瑜打傷住院3天，但「這算什麼，只是小兒科」。

陳水扁還認為，韓國瑜人生故事很勵志，眷村子弟當上立委，做到高雄市長，因為選總統被罷免，現在又鹹魚翻身，變成國會議長，希望邀請韓國瑜上他廣播節目，好好聊一下。

另外，陳水扁提到，總統任內引以為傲是貫徹軍隊國家化。如果沒能貫徹，2004年的柔性政變，幾個軍系大老會商的結果，他絕對倒台，也因柔性政變流產，才讓扁政府得以延續執政，並在任內提名蔡英文擔任不分區立委，間接造就現在的總統蔡英文。（編輯：林興盟）1130220