蔡總統感謝藥師8年相挺 盼520後繼續支持新政府

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天出席藥師公會春酒晚宴，她感謝藥師們在她8年任期給予支持，尤其疫情期間，藥師與政府一起努力，讓台灣防疫受到世界肯定，期盼520後大家續支持新政府施政；她說，政府將持續精進並適時修正法規，提升醫療服務。

蔡總統晚間出席「中華民國藥師公會全國聯合會春酒晚宴」；總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長黃金舜向蔡總統打趣地說，今天藥界沒有要討東西，蔡總統可以放心且愉快參與晚宴。

蔡總統笑回，今天在來的路上，她就在想黃金舜會不會再要什麼東西，後來想想「大概不至於吧」，一來因為今天是喝春酒，此外，她5月20日就「畢業了」，當然未來幾個月能夠做的，政府都會盡量做，來不及做的，就會列入交接清單。

蔡總統說，這麼多年來，政府和藥師界已經變成好朋友，「大小聲也無所謂，把事情解決，該照顧的人都照顧到，這才是最重要的」。

蔡總統指出，政府知道最近幾年全球都面臨到藥品短缺問題，已請衛福部食藥署、健保署等相關單位積極因應處理。「藥品市場監測系統」已上線，這套系統會強化對中盤商藥品供應監測，讓第一線藥師在藥品庫存的查詢更快速，確保民眾用藥權益。

總統強調，台灣社會進入超高齡化，在少子女化狀況下，居家長照醫療需求會持續增加。未來，醫療結合科技將成為常態，像是已經開放的遠距藥事照護服務、智慧醫療等。政府會持續精進並適時修正法規，確保資安和病人的隱私，提升醫療服務。

蔡總統感謝大家在她8年任期給予的支持，「關關難過、關關過」。她感謝藥師在疫情期間與政府一起努力打拚，讓台灣防疫表現受到世界肯定，也讓民眾更了解藥師在國家防疫及醫療系統扮演的角色；藥師們不僅是藥師，也是社區照顧很重要的一環，她要再次感謝大家的協助，也期盼520後大家持續支持政府施政。

蔡總統離開晚宴後，民眾黨主席柯文哲也出席這場活動。不過，柯文哲一到場，原本坐在主桌的前衛福部長陳時中等人都離開主桌。

面對媒體追問，民眾黨與國民黨在立法院委員會召委選舉如何合作，柯文哲僅揮手回「什麼合作？」

柯文哲致詞表示，這次民眾黨在提名不分區立委，安全名單就有2位是藥師，顯見民眾黨非常重視藥師在台灣社會的影響力，未來藥師們有任何問題，可以找民眾黨立委，他們將會盡最大力量幫忙。（編輯：楊凱翔）1130225