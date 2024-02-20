台荷歷史交會400年 台北國際書展主題國館荷蘭米飛兔迎賓

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）2公尺高的卡通明星可愛米飛兔迎賓，2024台北國際書展荷蘭主題國館今天正式迎賓，今年是台荷歷史交會400週年，展館從大航海時代看到現代童書，見證台荷友誼與多元文化。

荷蘭教育文化及科學部文化與媒體司副司長馬泰森（Christianne Mattijssen）特地來台，她指出，在這別具意義的年份成為書展主題國格外榮幸，荷蘭在台灣留下很多文化遺產與殖民歷史，彼此有許多相似之處，從言論自由、多元開放到舉世聞名的高科技業。她也強調，閱讀是最終極的自由，能帶人穿越時空、年代與歷史文化，擁有想像的自由。

以台灣明鄭時期為背景的歷史小說「福爾摩莎之王」作者貝喬斯（Joyce Bergvelt）則代表荷蘭作家群致詞，她表示，1624年是荷蘭和台灣開始交流之年，今年是400週年，但她沒有特別慶祝意味，因為那也是段灰暗殖民歷史，今天現場她更以中文「對不起」為前人殖民侵略行為致歉。

貝喬斯坦言作品中挑戰許多舊有史觀，包含台灣並非中國的一部分等，在過去政治氛圍脈絡與自我審查下，這樣的書籍很難在台灣出版，但時至今日，台灣和荷蘭一樣，擁有言論自由與多元價值，政權轉移過程也非常和平順利，包含今年大選在內，貝喬斯不忘恭喜台灣，也開心能見證台荷之間的友誼。

副總統賴清德及明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳、唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲今天都有來參訪展館，荷蘭館策展單位也致贈「福爾摩沙之王」與荷蘭風景繪本給賴清德。

荷蘭主題國今年以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」3大主題帶來歐洲的大航海時代、經典荷蘭及台荷400年歷史，並由荷蘭知名建築事務所MVRDV設計，依據荷蘭永續發展理念及設計力，採可回收材料，體現零廢棄、可循環、再利用的綠色展場。展出內容有17世紀荷蘭戰船菲士蘭號帆船模型、複製珍本古地圖、古籍、歷史文件、當代作家作品等。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）分享，場館內有許多童書作品，今天聽到許多孩子的笑聲特別開心，因為小朋友就是未來的主人翁，兒童文學對荷蘭來說格外重要，期待藉由閱讀能讓大家了解一個國家的靈魂，看見其真諦與核心精神。（編輯：李亨山）1130220