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學者：中共始終堅持社會主義 習近平未走回頭路

2024/2/20 17:31（2/20 17:56 更新）
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2024台北國際書展20日開幕，主題廣場下午舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）現身與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
2024台北國際書展20日開幕，主題廣場下午舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）現身與談。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
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（中央社台北20日電）後毛澤東時代北京推改革開放政策，但學者馮客分析，中共自毛以降的歷任領導人包括習近平始終堅持社會主義經濟，因此以為改革開放可促中國民主化的誤判，肇因西方沒認清共黨本質。

美國自由亞洲電台（RFA）19日刊登，專訪荷蘭中國近代史專家、香港大學講座教授馮客（Frank Dikötter）分析後毛澤東時代中國的報導。

因馮客近期出版新書「毛澤東之後的中國」，探討從已故中共領導人鄧小平至今，中國政治、經濟和社會的變化，他受訪表示，國際社會誤以為中國改革開放後可進入民主化，這種誤判實因西方社會沒有認清共黨本質。

他說，中國在過去幾十年，願意對外開放，與文化大革命後，政治和經濟元氣大損有關，需要時間調整和重建，但是以強化社會主義制度和黨的領導路線的方向，從來沒有改變。

馮客表示，毛澤東之後的歷任中國領導人，均有一致的目標，就是要讓共產黨和中國的經濟實力更強大，以掌控最後控制權。

他以六四民運為例分析，這是後毛時代最重要的歷史，因眾人目睹中國坦克進入北京輾壓民眾，凸顯中共堅定捍衛一黨專政，「如果你認為在1989年前，民主化是占領導層的大多數，這只顯示你生活在幻想的世界」。

即因如此，馮客指出：「鄧小平、胡耀邦、趙紫陽、江澤民至現在，沒有一個領導人說過，想要資本主義制度，他們所說正是相反，他們想重新加強社會主義經濟。」

他說：「我認為造成錯誤解讀的原因，是因為大家拒絕相信中共是共產主義者，如果你不認清其共產主義的本質，一直推說他們不是真正的共產主義，你永遠不會理解任何東西。」

談到現任領導人習近平，馮客表示，所以習現在所做的事無非是追隨前任，特別忠實遵循江澤民路線，包括要求黨委進駐民企、箝制西方文化和讓企業「走出去」等，只是在鄧小平和江澤民時代想做卻做不到。

至於中國會不會真的走回頭路，倒退至文革時代？馮客表示，國際局勢和社會正在不斷改變，獨裁者不能完全複製和重回前人走過的路。（編輯：曹宇帆/廖文綺/吳柏緯）1130220

台北國際書展20日開幕，展區主題廣場舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）（左）分享對中國的觀察。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
台北國際書展20日開幕，展區主題廣場舉行「毛澤東之後的中國」新書發表會，作者馮客（Frank Dikötter）（左）分享對中國的觀察。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日
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