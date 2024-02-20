人權會首度參與台北書展 陳菊：每個人都有閱讀權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北20日電）人權會今年首度參與台北國際書展，策劃「人權無障礙讀書節」，人權會主委陳菊表示，展攤備有點字書、有聲書、多國語言文宣，希望藉此宣揚人權的真義，讓每個條件不同的人，都能有閱讀的權利。

台北國際書展今天開幕，有近500家出版社參展。國家人權委員會今年首次參展，策劃「開放頁面：人權無障礙讀書節」，打造可以顧及所有人的展覽，推廣不同形式的書，例如手語版、點字版、易讀版的書。

身兼人權會主委的監察院長陳菊下午與監委范巽綠、蔡崇義、王榮璋到場參觀。陳菊接受中央社記者訪問時表示，根據過去幾次的民調顯示，民眾對於「人權」的認知還有很大的努力空間，今天要藉這麼重要的書展讓民眾知道，政府已經成立國家人權委員會。

陳菊說，也希望藉由參展讓民眾知道人權、平等、尊嚴是什麼，並能到人權會的攤位參觀。民眾可以在展攤看到很多無障礙設施，像是為視障者、聽障者準備的點字書、有聲書，以及為新住民備有多國語言的文宣品。

陳菊指出，雖然每個人的條件都不一樣，但站在人權角度，每個人都很重要、都有閱讀的權利。隨後，陳菊也到國家人權博物館、印刻文學、遠流、讀書共和國等出版社攤位，購買數十本書籍，大約逛了1個小時才離去。

據人權會規劃，將以言論自由、性別平權、障礙平權為主題，分別在24、25日邀請人權工作者李明哲、作家李詣琦，以及擁有超過10萬訂閱者的Youtuber「椅人」Leo，展開現場交流。

人權會攤位中同時推出「人權行動圖書館」，蒐羅台灣人權叢書、國際人權公約、追蹤亞洲人權等國內外人權資料，開放現場閱覽。（編輯：翟思嘉）1130220