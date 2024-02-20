台大參加台北書展 以「視角」呈現結構解構過程

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（中央社記者陳至中台北20日電）台北國際書展今天登場，台灣大學出版中心參展，以「視角」為主題，透過空間的設計，呈現出結構、解構、再結構的知識學習過程。

台灣大學今天發布新聞稿，出版中心在台北書展中展示歷年的出版成果，包括600種學術出版品、超過3000冊書籍，涵蓋國際情勢、台灣研究，史學、文學、哲學、社會科學、自然科學與藝術等領域。

台大的展位設計別出心裁，以「視角 （PERSPECTIVE）」為主題，透過板材的直角對接及排列，打造出立體感與變化感兼具的閱讀空間。當讀者在展位中移動時，會發現背牆上的文字，隨著觀看的位置變化，呈現出「結構，解構，再結構」的過程。

台大指出，上述設計象徵著知識的學習過程，透過各種不同視角的檢視、分析、再組合，呈現知識的多樣內涵。

台大在書展期間，規劃8場講座，邀請各領域的頂尖學者分享、和讀者互動。另也祭出折扣，使用政府推出的「文化幣」消費，不限本數全面79折。相關資訊可參考台北國際書展網站。（編輯：李亨山）1130220