史學家馮客台北書展談中國 政治第一優先

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）當代中國史學家馮客今天在台北國際書展舉辦「毛澤東之後的中國」新書發表會，分享對中國的觀察，認為絕對是政治第一優先的國家。

荷蘭學者馮客（Frank Dikötter）擅長中國近代史，現居香港，為香港大學人文學院講座教授、胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員，曾撰寫經典「近代中國之種族觀念」及紀錄毛澤東時代普通老百姓生活的「人民三部曲」——「解放的悲劇」、「毛澤東的大饑荒」、「文化大革命」等，其撰述改變了歷史學家對中國的看法。

最新著作「毛澤東之後的中國」揭開從毛澤東去世到習近平上台，中國經濟發展神話的謊言。馮客說，現在仍能看到許多毛澤東時代的延續，包含共產黨提出四個基本原則中的兩個重點，一是堅持共產黨領導、政權壟斷，另一則是堅持社會主義到底。

馮客分享，很多人認為是中共前領導人鄧小平推動中國改革開放，但他認為真正重要改變者為江澤民，不僅是首位提出要讓中國走出去、向外投資，也推動愛國教育主義，在民營企業設立黨委員會、加入世界貿易組織（WTO）等，「如果最近的領導人習近平有在追隨誰的腳步，絕對是江澤民」。

然而馮客坦言，相比於「經濟第一」，中國絕對是「政治第一」，甚至為維持政治穩定願意犧牲很多，包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間無故封城。

有讀者認為書中提及中國將面臨「解體」，馮客表示他只有提及走進「死路」，「中國解體我會滿驚訝，因為已經花這麼多力氣管制國內想法」，並強調他對討論未來沒興趣，只從看得到的現實做評論，因為完全不知道會發生什麼事。

關於西方對中國的想像落差誤解，馮客指出，是因為歐美國家總認為「中國的共產主義不是真的共產主義」。

馮客細數，1949年中共建國，歐美認為中國不是共產黨份子是革命份子；1971至1972年又把共產黨政權視為儒家思想信奉者，就算1989年天安門事件發生，他們仍認為中國遲早會因經濟變革成為民主政體。

「歐洲人總覺得自己了解更多，覺得中國遲早會有政治上的改革，但並沒有這麼做」，馮客表示，直到近期西方國家才改變想法，並強調得非常仔細去聽、去讀中國出版的內容，包含黨的憲法規章，才能理解中國掌權者的想法。

現場好奇，在中國撰寫相關政治、近代史議題容易「被關切」，甚至無法出版，馮客是否有相關經驗，聽聞後他則用中文笑回：「沒有」，沒人介入他要寫什麼，他還有在上海檔案館查閱資料，更幽默說：「也沒有人刮我的車」。（編輯：李亨山）1130220