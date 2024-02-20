漫畫家梁紹先談燃燒的西太平洋 試想台海戰爭

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（中央社記者王寶兒台北20日電）兩岸情勢世界矚目，退伍少校梁紹先2018年起自費出版漫畫「燃燒的西太平洋」，試想台海戰爭爆發情景，漫畫情節曾碰巧吻合無人機侵擾台灣離島等，被不少讀者視為「時空旅人」。

梁紹先今天接受中央社記者訪問表示，「燃燒的西太平洋」同人誌（註：自費出版刊物）至今累積銷售破萬冊，電子書銷量超出實體書4到5倍。去年12月底由出版社出版單行本第1集，現已4刷，「銷量跟局勢變化都有關係。」

梁紹先1975年生，曾就讀復興美工，並畢業於政戰學校美術系，在軍中服務超過20年。他曾以「最寒冷的夏天-天國之門」獲得大然全國漫畫新人獎，軍中服役時曾繪製以「毛球」為角色的漫畫，並連載於「奮鬥月刊」、「青年日報」、「勝利之光」，曾推出「國防報告書漫畫版」協助推廣全民國防概念。

梁紹先今天於第32屆台北國際書展接受直播訪談，提及「燃燒的西太平洋」創作與軍中經歷有很大關係。他笑說，他有他的「獨家優勢」，過去為協助推廣國防工作，閱讀許多國軍歷史、國際法等，「閱讀是一種永恆，讀完後就跑進心裡。」他從小就喜歡畫漫畫，自然就有結合兩者的創作。

寫「燃燒的西太平洋」劇本時是2017年，梁紹先與不少軍事專家請益，了解兩岸情勢緊張是未來可能發生局勢，尤其中國經濟當時正快速成長，正常狀況下會逐步放緩，並容易面臨社會問題，「那會不會藉由外部問題來舒緩內部矛盾呢？」地緣政治議題之一的台海戰爭因此成為故事背景。

梁紹先認為，人總會重複歷史行為，他在請教專家學者後所繪製的故事情節，有些碰巧在現實發生，其實非大家說的未卜先知，「那純粹就是概率。」只是當像是中國高層遇難、無人機侵擾等故事情節都發生時，他難免也覺得「有些詭異」。

像「燃燒的西太平洋」第1集單行本尾聲是中國預告台海戰爭即將開打，梁紹先說，這自然是他不想在現實看見的狀況，同人誌販售期間，只要現實中發生與漫畫類似情節，銷量就會暴增，「漫畫是會誇張一些的，也許知道漫畫怎麼演出後，讀者看各種政治事情能更精準。」（編輯：李亨山）1130220