賴清德書展大採購 買61本書支持台灣出版業

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）台北國際書展今天開幕第一天，副總統賴清德下午特別前來逛書展，一口氣買了61本書，並一一聽取出版社的介紹，感受台灣出版活力，以實際行動支持台灣出版業。

賴清德於下午2時30分抵達台北世貿一館，首先到主題國館「荷蘭館」，由荷蘭在台辦事處代表譚敬南、荷蘭教育文化科學部文化與媒體司副司長馬泰森等人接待，荷蘭代表特別致贈「福爾摩沙之王」等書，賴清德也以文化部選書回贈。

今天正好是戶外大型歌仔音樂劇創作歷程紀錄「1624」的新書發表會，劇中演員孫翠鳳和唐美雲代表致贈簽名書，賴清德與在場台、荷友人於荷蘭戰船菲士蘭號帆船模型前留影。

緊接著，賴清德陸續至聯經、讀書共和國、大塊文化、時報出版、三采文化、前衛等出版社，以及文策院策畫的台灣漫畫館參觀，同時採購相關書籍。

特別的是，賴清德中途轉至「迷走工作坊」了解以台灣歷史事件為主體開發的桌遊「台北大空襲」，聽取出版者的簡報，了解各項文創商品及出版品，對台灣出版及文化創意深表讚許。

2024台北國際書展20日在台北世貿登場，展期至25日，副總統賴清德（前右灰西裝外套者）出席參觀。中央社記者翁睿坤攝 113年2月20日

賴清德在書展採購書單多元，其中關於台灣史地主題的占大多數，如春山出版「台灣經濟四百年」、「橫斷台灣」、「台灣美術兩百年」，聯經「看得見的台灣史」3大冊，貓頭鷹「著色台灣舊日風雲」、「台灣老花磚全圖錄」，暖暖書屋「台灣巷弄」、「地景的刺點」，蓋亞文化「 青空下的追風少年」等書。

國際局勢及地緣政治方面有及明白出版社「島鏈風雲」、「地緣政治印度新強權」，大塊文化「再談阿共打來怎麼辦」、「中國任務：美國駐華記者口述史」等書，一卷文化「中國是怎麼形成的」，今周刊「紅色賭盤」等書。

賴清德對台灣漫畫也特別關注，他在台灣漫畫館特別購買「貓妖傳」、「二零七之骨」、「閻鐵花」、「宅男打籃球」等漫畫。

文學方面叢書，賴清德則買了蓋亞「姓司武的都得死」、時報「 鱷眼晨曦」、新經典文化「也好吃」、聯經「而獨角獸倒立在歧路」，大塊文化「他們沒在寫小說的時候」，此外也買了前文化部長鄭麗君翻譯的法國文學經典「小王子」。（編輯：李亨山）1130220

賴清德採購書單如下：

1 報導者事件簿001留學黑工

2 報導者事件簿002神木下的罪行

3 報導者事件簿003無體溫關係

4 青空下的追風少年

5 鯨舟堂 休業中

6 姓司武的都得死

7 芭蕉的芽 第二集

8 古道先蹟 尋訪阿公林衡道走讀新鮮事

9 安雅之地

10 橫斷台灣-追尋台灣高山植物地理起源

11 台灣經濟四百年

12 台灣美術兩百年上，摩登時代

13 台灣美術兩百年下，島嶼呼喚

14 島鏈風雲

15 地緣政治印度新強權

16 看得見的台灣史 人間篇

17 看得見的台灣史 空間篇

18 看得見的台灣史 時間篇

19 而獨角獸倒立在歧路

20 小王子

21 自由與干預

22 最佳狀態

23 動盪

24 鱷眼晨曦

25 南方寂寞鐵道

26 台灣π：發現太平洋抹香鯨

27 沒有門檻的幸福

28 甘迺迪

29 再談阿共打來怎麼辦

30 種子和風

31 中國任務：美國駐華記者口述史

32 他們沒在寫小說的時候

33 帶牠回家的路上

34 閻鐵花

35 也好吃

36 黑熊學院：少年防衛課

37 小島說話：當馬祖遠離戰地，成為自己

38 貓妖傳

39 宅男打籃球

40 查無犯罪事實

41 1624（孫翠鳳、唐美雲）

42 電影裡最重要的是人

43 我深愛的國家

44 中國是怎麼形成的

45 紅色賭盤

46 著色台灣舊日風雲

47 台灣老花磚全圖錄

48 HOME

49 蛤蟆先生去看心理師

50 彩色怪獸 情緒醫生

51 二零七之骨

52 台灣巷弄

53 地景的刺點

54 UNSEEN LITHUANIA

55 GHOST TOWN

56 A HISTORY OF TAIWAN LITERATURE

57 ATTITUDES

58 特殊傳說3 2024珍藏特裝組

59 霹靂布袋戲桌遊

60 天橋上的魔術師拼圖

61 虎爺實習中