國家圖書館書展專區 讓世界看見台灣

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）台北國際書展正在台北世貿一館舉行，國家圖書館今年同樣在書展規劃專區，並首度透過國際東亞圖書館專業館員研習會，引介海外認識台灣出版管道，讓世界看見台灣。

根據國家圖書館發布新聞稿，國家圖書館作為台灣國際重要交流平台，本次書展特別以「跨圖閱界 國家圖書館讓世界看見台灣」為主題，展現近年來開拓國際交流、擴大全球影響，將台灣學術出版成果、文物典藏，以及全民閱讀力帶向世界的成果。

20日書展開幕當天，包括教育部次長林明裕、各國駐台機構大使、辦事處代表，以及國內文教界、出版界人士30餘人到場表達支持。

國圖館長王涵青表示，過去國圖在典藏國家文獻、台灣資料的保存以及閱讀、研究風氣推動，扮演引導台灣知識力量發展的動力。但國圖不只是台灣的國家圖書館，也是連結國際與台灣之間重要的知識交流平台。

王涵青表示，國圖在曾淑賢館長任職期間，在全球知名學術機構建立了47所實體台灣漢學資源中心（TRCCS）、1所台灣學術數位資源中心（TADRC）、以及16個Taiwan Corner，另外也組織台灣各機構參與國際學術社群與辦理各類學術活動，鞏固台灣在國際學術舞台的活動能量，即使在疫情期間也沒有中斷。

本次國圖也首度將國際東亞圖書館專業館員研習與國際書展結合，引介海外採訪台灣出版管道。

展位規劃7大主題展區，包括「台灣閱讀節」、「推動各國駐台機構行銷閱讀」、「推動古籍文獻國際出版」、「海外展覽瑰寶」、「引領圖書館成為國際知識與文化交流平台」、「參與國際學術社群」、「拓展海外合作據點、增進全球知識影響力」，以數據、圖像呈現。活動同時搭配館藏古籍精華復刻出版品票選抽獎。

此外，23日下午國圖展區將邀請國際知名作家「神奇的美髮師」作者丹尼波爾巴赫（Danny Beuerbach），於國圖C1032展位進行「與德國理髮師的相遇：你說故事我來剪髮」的活動。（編輯：張雅淨）1130221