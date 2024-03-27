圖書館進館、借閱數破億 每人平均借5.43本書

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）112年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告今天公布，其中進館總次數與借閱總冊數雙雙突破1億次，全國每人平均借閱5.43冊，「科學實驗王」連續8年進借閱排行榜，「原子習慣」為讀者最愛圖書榜首。

公布記者會今天在國家圖書館藝文中心國際會議廳舉行，由國家圖書館館長王涵青主持，報告指出，112年全國民眾全年進入台灣各地公共圖書館次數超過1億837萬人次（增加2206萬人次，成長25.55%），國人平均每人進入圖書館4.62次。

在借閱總人次與借閱總冊數方面同樣也是大幅成長，112年全年借閱總人次3528萬人次（增加530萬人次，成長17.67%）、借閱總冊數超過1億2723萬冊（增加3479萬冊，成長37.63%）。

此外全國每人平均借閱5.43冊，全國累計辦證數達2100萬張（增加98萬張，成長4.89%）。

電子書借閱方面，112年全民電子書借閱增加58萬冊，成長6.21%，累計共借閱超過991萬冊電子書。各種網站資源使用次數更累計高達8億414萬次（增加1億3622萬次，成長20.39%）。

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借閱排行榜方面，讀者最愛圖書前3名分別為「原子習慣」、「股息Cover我每一天」、「蛤蟆先生去看心理醫生」；語言文學類前3名為東野圭吾「天鵝與蝙蝠」、林楷倫「偽魚販指南」、「哈利波特」；非文學類排行前3名分別為「卡片盒筆記」、「人生路引」、「我所嚮往的生活文明」。

嬰力兒及學童圖書借閱方面，6-11歲學童圖書前3名為「科學實驗王」、「植物大戰屍」、「楓之谷大冒險」，其中「科學實驗王」連續8年進借閱排行榜。（編輯：李亨山）1130327