國家圖書館新館長就職 王涵青盼拓展對社會影響

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）國家圖書館新任館長王涵青今天宣誓就職，由教育部潘文忠監交，王涵青從代理館長翁誌聰手中接下印信。

王涵青致詞表示，盼國圖能持續提高全民對於圖書館資訊取用與各類知識典藏的敏銳度，並推動雙向共創的閱讀與賞析素養培育以深耕國家競合力，融合館藏、研究探索與STREAM （Science, Technology, Reading, Engineering, Arts and Mathematics）素養，開發跨世代人文與科學的新思維，以落實並擴展國家圖書館對社會的影響力，回應世界永續發展所需之知識量能。

交接典禮在國圖簡報室舉行，包括國圖前館長王文陸、顧敏、成功大學校長沈孟儒、中華民國圖書館學會理事長柯皓仁、淡江大學圖書館館長宋雪芳及國內重要圖書館界、出版界人士均出席觀禮。

潘文忠致詞時表示，王涵青在擔任成功大學圖書館館長期間，帶領該館獲得本部圖書館事業貢獻獎及2次傑出圖書館館員等獎項；也成功推動「移動圖書館」計畫，將大學館藏與成大師生量能帶到偏鄉地區，擴大圖書館的服務範圍。期許國圖在王涵青帶領下，繼續為台灣文獻保存、閱讀風氣推動和國際文化交流扮演中流砥柱。

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王涵青表示，國圖走過90年歲月，她將以現行國圖2021～2030發展策略藍圖的6大核心價值為基礎，加入「活躍、寬容、涵養、品味、人文、科學、美感、跨域、創意與實踐」等10種能量，積極與各類型圖書館、學術研究、出版社與藝文界等各方建立合作夥伴關係，持續開拓與發掘典籍文化資產傳承之路。

柯皓仁致詞表示，王涵青接任成大圖書館期間即至各大學圖書館拜會交流吸取經驗，並馬上落實於成大圖書館中，高超的行動力令人印象深刻。另外因應疫情期間也透過虛實整合，使成大師生學習不中斷。（編輯：李亨山）1130201