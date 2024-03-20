台韓圖書館合作交流 加強古籍數位化與典藏經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北20日電）台韓圖書館合作交流更上層樓，國家圖書館與韓國國學振興院今天簽署合作協議，雙方也安排專業研究人員就古籍數位化、文獻保存進行專題報告。

根據國家圖書館發布新聞稿，台韓雙方分別簽署「綜合性合作協議」與「中文古籍聯合目錄合作協議」，並互贈館藏柳成龍「懲毖錄」、元代中興路資福寺刊本「金剛般若波羅蜜經」國寶級文物複製品。

國家圖書館館長王涵青致詞表示，這次合作使得韓國國學振興院成為國圖「綜合性合作協議」合作案第29個夥伴，以及「中文古籍聯合目錄合作協議」第94個合作機構，期待雙方共同為人類文明資產維護與運用一起努力。

韓國國學振興院院長鄭宗燮致詞表示，近年來該院不只在推動韓國的文獻文化遺產各類項目，包括持續研究傳統文化並解釋其價值和意義，引領韓國學在各領域的研究與推展，更朝向以數位化研究等議題邁進，迎接新的轉型期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭宗燮表示，期盼藉由本次來台與國圖及中央研究院交流，增進雙邊學術聯繫、書刊交換、人員交流與資源分享。

韓國國學振興院成立於1995年，院址設於韓國「儒學之鄉」慶尚北道安東市，該院有系統地研究、廣泛收集韓國民間文獻遺產，所藏資料僅古籍文獻就超過65萬冊，並有多件獲聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產。該院發展迄今已成為韓國國學推廣與研究重要領導機構之一，頗受國際學術界矚目。（編輯：張雅淨）1130320