國圖、朝天宮打造台灣記憶平台 6月前進美國

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）圖書館與宮廟破天荒合作，北港朝天宮8日正式與國家圖書館簽約，推動文獻資料典藏及數位化合作計畫，共同打造台灣記憶平台，6月將前往美國分享經驗及展現成果。

根據國家圖書館發布新聞稿，北港朝天宮董事長蔡咏鍀8日率董監事一行人北上，與國家圖書館正式簽訂「文獻資料典藏及數位化合作協議書」，雙方正式啟動數位典藏合作並朝合作目標邁進。

國家圖書館館長王涵青致詞時表示，國家圖書館將持續推動數位化工作，並將成果在國圖「台灣記憶」平台公開，預計今年6月前往美國圖書館學會（American Library Association，ALA）海報展，向世界宣傳此項合作。

蔡咏鍀表示，朝天宮不僅是第一個與國圖合作的傳統宮廟，得知館長的專業與媽祖信仰間也有千絲萬縷的淵源後，深感朝天宮與國圖之間透過媽祖牽起這份緣分十分珍貴，而即將展開一年一度的媽祖繞境，歡迎各界蒞臨北港一起「瘋媽祖」。

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雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，朝天宮不僅是國定古蹟，也是唯一擁有兩項國家民俗活動認證的傳統信仰中心。雲林縣政府未來將積極配合朝天宮和國圖，一起攜手推廣、行銷北港與媽祖信仰。

國家圖書館與北港朝天宮透過正式簽訂合作協議，雙方將就朝天宮典藏之珍貴文獻資料正式展開數位化作業，並將成果於國圖「台灣記憶」系統提供研究者及大眾瀏覽利用，未來雙方將持續推動多元合作形式，以推廣宗教文化及研究。（編輯：李亨山）1130309