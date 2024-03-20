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首頁 / 文化

立委籲正視出版業存亡 提實體圖書免徵營業稅修法

2024/3/20 12:09（3/21 09:23 更新）
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圖為今年2月台北國際書展選購書籍民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北20日電）近來不少大型書局倒閉、歷史悠久月刊停刊，民進黨立委邱志偉今天舉行記者會，提出「加值型及非加值型營業稅法」修正草案，明定實體圖書皆免徵營業稅，並呼籲文化部成立專責單位振興出版業。

邱志偉今天偕中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻、中華民國圖書發行協進會理事長李再星、台北市出版商業同業公會理事長趙政岷舉行記者會，呼籲政府正視出版業面臨的生存危機。

邱志偉指出，台灣雖然揮別疫情陰霾，但出版業的市況仍未回溫，根據行政院主計總處統計，台灣每戶家庭在「書報雜誌文具」的平均支出，在民國104年達到高點為新台幣4658元，但後來逐年衰退，最新統計，平均每戶支出僅剩3403元，近10年減少達26.9%。

邱志偉表示，但根據調查，去年國內家庭平均每戶儲蓄金額創歷年次高，今年超額儲蓄率預計上修至15.46%，但民眾的文化支出仍趨保守。他說，文化力就是國力，政府應引導民間與企業增加消費書籍出版品，若無法提升文化力，長期可能扼殺台灣的國力。

邱志偉指出，雖然文化部已實施圖書免徵營業稅相關辦法，但僅有5到10年期限，為降低出版業成本，他提出「加值型及非加值型營業稅法」修正草案，明定實體圖書皆免徵營業稅。

邱志偉表示，政府近年發放「文化幣」成效良好，但閱讀應從小扎根，政府可擴大圖書禮券至6歲到15歲中小學生；此外，文化部應比照日本經產省模式，成立專責小組提出振興出版業策略。

財政部賦稅署副署長倪麗心表示，現行文化部已有圖書免徵營業稅的相關辦法，但需向文化部申請認可，且不能是妨害善良秩序風俗的出版品；立委及產業界訴求希望能免年限，但依納稅者權利保護法第6條規定，租稅優惠應訂有實施年限，且定期評估實施成效。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，圖書出版品免徵營業稅迄今已實施3年多，預計今年將啟動委託研究，作為向賦稅署爭取延長5年的參據；至於立委提出中小學圖書禮券構想，將帶回意見作為政策參考。（編輯：郭無患）1130320

民進黨立委邱志偉（圖）20日在立法院舉行記者會，因應出版業產值持續衰退，提出「加值型及非加值型營業稅法」修法，減輕出版業者賦稅負擔，並呼籲文化部比照日本經產省模式，成立專責單位振興出版業，提升國家文化力。中央社記者王騰毅攝 113年3月20日
民進黨立委邱志偉（圖）20日在立法院舉行記者會，因應出版業產值持續衰退，提出「加值型及非加值型營業稅法」修法，減輕出版業者賦稅負擔，並呼籲文化部比照日本經產省模式，成立專責單位振興出版業，提升國家文化力。中央社記者王騰毅攝 113年3月20日
#邱志偉
#營業稅
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