高雄鳳山大書城4/30歇業 網友不捨43年回憶消逝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄2日電）經營43年的高雄市鳳山大書城宣布將在4月30日結束營業，「萬分不捨、珍重再見」。此消息在網路上吸引逾千人留言、分享，不少人說「非常捨不得，這裡有小時候的美好回憶。」

位於高雄市中山路的鳳山大書城是鳳山區老字號書局，不少鳳山人小時候都會到此購買開學用品、習作簿、玩具、禮品等。鳳山大書城1日在臉書（Facebook）粉絲團指出，43年的經營將在4月30日劃下句點結束營業，「感恩朋友們43年的支持與愛護」。

結束營業的訊息一出吸引逾千人留言、分享，許多人說「辛苦了，想必這是不容易的決定，謝謝豐富了我們的青春歲月。」也有網友拍出鳳山大書城的會員卡表達感謝。

鳳山大書城因設在地下室也被稱為「魔法洞穴」，最有特色的是狹長形經營空間內有許多垂吊在空中手寫指引牌，例如「文具」及「蠟筆、鉛筆」與「參考書」等，相當有特色。

「小時候考試考好就可以到鳳山大書城買禮物」39歲林姓小姐說，鳳山大書城有滿滿的童年回憶，鳳山大書城開設在地下室，小時候走下長長的樓梯後，映入眼簾就是滿滿的書、卡片、禮品，應有盡有。

林小姐表示，小時候不用與朋友特地約就很容易在此巧遇朋友，到了國中後也常在鳳大買參考書及朋友的禮物，「一拿到零用錢就跟妹妹騎著腳踏車往鳳大跑」，爸媽找不到人也會自動到那裡找人。

鳳山大書城也同步推出即日起全館6折起活動，林小姐指出，歇業、打折的消息一出吸引大批顧客前往消費，整間書店內人潮滿滿。

不少網友將人潮滿滿照片上傳至網路說「好久沒看到的景象」，也有人看到熟悉的老闆照片說「老闆真是數十年都沒變，那抹笑容也一樣。」

鳳山大書城設在高雄客運車站地下空間，也是不少人等客運時的好去處，36歲何姓小姐聽到歇業消息表示，「以前小時候會特地搭客運到鳳山逛鳳大，沒想到居然要關了，真的是時代的眼淚。」

53歲吳姓婦人說，國中時期常騎腳踏車到鳳大買小卡片，「卡片上有很多小品文字讓人覺得療癒，花了不少錢收集非常多小卡片。」

64歲吳姓婦人回憶，過去鳳山中山路有非常多書店，曾有連鎖品牌金石堂，鳳山大書城以前對面也有遠東大書城，遠東大書城做了30年，在10多年前也不敵網路時代歇業。（編輯：戴光育）1130302