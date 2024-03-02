台東故事館再度關閉 業者提前解約退出經營

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）由左岸生活設計公司經營的台東故事館，和台東縣政府合約至119年，不過雙方合意2月底提前解約，這是繼誠品退出後，第2家退出經營，縣府將重新規劃經營型態。

台東故事館位於台東市博愛路與鐵花路交叉口，前身是台東地政事務所，本身即是歷史建築物，也是台東首個公辦民營的藝文空間。硬體建築承襲日本政府時代台東地政事務所的位置與梁柱，業者僅能經營和藝文相關型態。

民國96年9月由誠品進駐經營書店和辦理藝文相關活動。誠品書店進入台東後，拉近城鄉差距；不過經營10年後於109年4月宣布不再續約，台東縣政府雖然整修和降低租約，仍然留不住誠品。

台東縣政府重新招商，109年9月由左岸生活設計有限公司得標，契約日期至119年9月，但昨天起拉下鐵門，引起民眾錯愕。

台東縣政府文化處長李吉崇今天向中央社記者表示，台東縣政府和左岸雙方合意提前解約。李吉崇表示，因台東縣政府要重新規劃附近商圈，讓用途更加活絡，對方也同意提前解約，縣府將賦予場館全新生命。

文化處表示，誠品書店於109年退出台東故事館後，109年9月1日委由左岸生活設計公司團隊經營管理，團隊承接民眾對藝文場館的期待，辦理多場藝文活動與相關講座，提供購書以及文創商品、餐飲服務，圓滿達成委託任務；現因此公司重整營運方向，又逢舊站特區擴大整合規劃，考量全區整體發展，2月底提前結束合約。

縣府感謝團隊歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻考驗，持續辦理藝文活動，積極推廣行銷台東，創造台東故事館成為重要藝文基地。

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文化處表示，由於台東縣總圖書館即將落成完工，未來將提供強大藝文能量，加以舊站特區持續發展創新，不斷創造新的可能，考量縣民需求及因應場域變化，縣政府審慎規劃台東故事館的未來。

文化處表示，鐵花新聚落是台東觀光重鎮，展示台東飲食、文創、農產等在地特色，台東故事館將持續在此區扮演重要角色，新的規劃將以活絡博愛路左右兩岸、創造整體繁榮為目標，請民眾拭目以待。（編輯：郭諭儒）1130302