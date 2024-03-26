台南400本好書 魚夫、鄭佩雯奪人氣作家及作品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南26日電）2024台南建城400年，台南市立圖書館今天公布400本「台南好書選」書單，其中知名作家魚夫（林奎佑）、鄭佩雯囊括人氣作家與作品。

台南市立圖書館去年10月展開「邂逅台南的400種印象-台南400好書推薦」活動，徵集政府機構、出版社、各級學校、民眾等各方圖書推薦，徵得3130件作品，最終選出400本，包括289本一般書及111本兒童書，今天在「台南好書選」記者會公布書單。

台南市副市長葉澤山在記者會表示，「台南好書選」以閱讀、理解、體驗，讓人邂逅專屬台南書味，透過民眾挖掘認識更多元台南面貌，書單極具水準，涵蓋台南在地職人、文史場域、感官饗宴、自然生態等面向。

台南市立圖書館統計，「台南好書選」400本書單中，推薦榜前3名，分別是鄭佩雯「台南府城漢藥店誌」、魚夫「台南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食」、孫心瑜「台南遊」。

此外，擁有多本台南好書出版的鄭佩雯、魚夫、王浩一，系列書籍獲得逾80名讀者推薦，其中王浩一11本書被推薦，堪稱是深獲喜愛的「書寫台南」代表作家。

葉澤山則頒發「台南好書推薦王」、「人氣推薦作家」、「人氣推薦作品」證書給獲選作家及讀者，感謝他們為台南留下豐富文學資產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，400本書單中，多年來致力出版台南文史研究的市府文化局，共80本好書入選；台江國家公園管理處也入選12本在地生態主題圖書，歷屆金漫獎得獎作品「蘭人異聞錄」、「1661國姓來襲」、「守娘」等歷史漫畫的入選，增添圖書多元性。

南市圖將串聯全市45間區域圖書館、機構、書店、學校等，依自身館藏特色搭配入選書單，共同陳列「台南400年度選書」專區，目前柳營區、官田區、大內區等圖書館已完成展示。（編輯：謝雅竹）1130326