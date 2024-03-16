梁實秋文學大師獎 作家帶路探索生態與心靈旅程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）梁實秋文學大師獎今天舉行頒獎典禮，台灣新銳作家黃瀚嶢與旅美資深譯者施清真，分獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」首獎，兩人隨後舉行演講，帶領讀者進行一趟探索生態與心靈的旅程。

黃瀚嶢則以「由荒入野—書寫的生態向度」為題，與來賓分享生態書寫的創作歷程；施清真以「悠遠的回聲：關於翻譯的二三事」為題，傾吐翻譯多年的心路歷程。

根據國立台灣師範大學發布新聞稿，「第36屆師大梁實秋文學大師獎」今天在台師大圖書館國際會議廳舉行頒獎典禮。

台師大副校長印永翔致詞表示，師大梁實秋文學大師獎的設立，是為了紀念長期在台師大英語系任教的翻譯暨散文大師梁實秋，從1988年第1屆至今已走過36個年頭，希望能藉此鼓勵創作風氣，並推動台灣文學閱讀文化。

台師大文學院院長須文蔚致詞表示，今年度共有77部大作報名角逐，顯見參與「師大梁實秋文學大師獎」已成為年度出版界的盛事。散文大師組有來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地的作者參與，也顯示本文學獎面向全球華文界徵件的開闊格局。

作家黃瀚嶢以自然生態書寫獲得本屆散文大師獎首獎，評審國立清華大學台灣文學研究所教授兼所長王鈺婷表示，「沒口之河」具有立體結構與豐富層次，回應台灣自然書寫、散文書寫與非虛構寫作所匯聚的多重可能性，將自然書寫高度知識性與個人的哲思更深刻結合，文采斐然、詩意翩翩，顯見散文文類的多元風格。

翻譯大師獎由譯者施清真以「美國佬」榮獲首獎，評審旅美資深譯者宋瑛堂認為優秀的譯者像是美術館導覽員，只要跟著譯者施清真走，「牽你一步步踏進伊菲美廬的心境，從海歸前夕起手，回溯她移民美國前後的軼事，再跟隨她回祖國，陪她調適文化落差。」

此外，主辦單位台師大文學院特別頒贈「翻譯終身貢獻獎」給高天恩及梁欣榮，感謝兩人數十載擔任梁實秋文學獎翻譯獎項評審的勞苦功高。（編輯：陳政偉）1130316