TikTok挾假訊息 德專家：精準投放閱聽眾散布憤怒

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（中央社記者李雅雯台北21日電）德國自由權協會專職訴訟律師莫伊尼今表示，TikTok、X平台等社群摻雜假訊息，透過演算法精準投放使用者，擴大恐懼、散布憤怒，成了侵害民主自由工具，這些問題需要正視。

莫伊尼（Bijan Moini）為一名律師，目前也經常以自由人權專家身分出現在各大影音、媒體、社群。莫伊尼今在台北國際書展主講「拯救我們的自由：數位時代的起床號」新書座談時，作出上述表示。

莫伊尼表示，由於資料數據可處理性、運算能力激增，演算法發展有了大進展。過往媒體、廣告對於群眾行為的影響一直都在，由於演算法發展，訊息對於使用者投放精準度遠勝過往傳統廣告、手動推播。

莫伊尼提到，TikTok、X平台、IG和其他等社群平台有巨大影響力，在有心人士、極端分子操作下，假訊息配合演算法發送、投放閱聽眾，達到激化情緒、放大恐懼、散布憤怒效果，接著再去產生更多假訊息，目的為壯大社會不和諧，這將是極端主義動搖民主手段。

莫伊尼認為，社群平台等大型科技公司利用AI影響群眾，這也可能導致群眾作出不符合本身利益的決定，反而是迎合大型科技公司商業利益。社群平台不該只被當作一個平台，演算法必須被監管；消費者也該有社群使用認知。

在現場聽眾問答中，莫伊尼回應TikTok使用對於台灣社會影響相關問題。莫伊尼認為，假訊息撕裂社會等問題不是只會出現在TikTok，關於演算法監管等作為，應該有一套準則適用於各個社群平台。

他舉例，歐盟數位服務法（Digital Services Act, DSA）規範對象擴及多家社群平台、搜尋引擎企業，羅列標準要求這些公司為網路內容負起責任，包括要求其向用戶解釋為什麼會出現這些訊息、外界可以取得原始資料作為分析研究用等，「AI衍生的問題，也可以幫助我們思考公民社會如何重新建立」。

中央研究院法律學研究所特聘研究員兼所長、「拯救我們的自由：數位時代的起床號」譯者李建良會後告訴中央社，TikTok在台灣社會相關問題應該先有中性的公共討論，不該是直接跳入「要不要禁止、要不要管制」，這樣的方式是簡化了問題，落入意識形態對抗。

李建良認為，社群平台是生活一部分，中性的公共討論可以呈現權利、侵害，有了這些討論基礎，才能決定下一步規範如何採取；每個規範一定都會有受規範者、被保護者，其中牽涉利益權衡問題，受規範者往往會說「這侵害了我的權利」，必須先有公共討論，陳列正反意見後，才能講清楚規範目的是什麼。（編輯：曹宇帆）1130221