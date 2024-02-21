林佳龍談李登輝「像巨人給大家依靠」

（中央社記者溫貴香台北21日電）總統府秘書長林佳龍今天出席國史館舉辦「李登輝和他的時代」新書發表暨座談會表示，新書隨便翻到哪一頁都很有趣，可以翻一翻再去睡覺，會睡得很安穩，因為李登輝就像巨人給大家依靠。此外，被問到是否支持特赦前總統陳水扁，林佳龍則回應，黨內沒有討論。

國史館下午舉行「李登輝和他的時代」新書發表暨座談會，國史館長陳儀深邀請林佳龍、李登輝基金會董事長李安妮、228紀念基金會董事長薛化元、遠景基金會執行長賴怡忠與談。

林佳龍回顧自己的生命跟李登輝有3個交集，分別是抗議李登輝、研究李登輝、加入李登輝團隊，自己很關心李登輝在台灣歷史的角色，曾跟台灣智庫夥伴舉行一系列座談會做了民調，並且出書「李登輝學X學李登輝」－民主台灣的時代精神、意識與政治領土。

林佳龍說明，李登輝是一位長輩又很像謎、多面向、不斷探索生命意義，講出很多金句，記錄李登輝是很幸福的事，李登輝可以當台灣史地座標，做為一個體制跟一個時代的代表，主要精神濃縮表現於「民主先生」這個稱呼。台灣現在是世界的台灣，過去李登輝治理台灣12年，但影響超過一甲子，透過李登輝尋找生命的程式，內容很豐富，因為李登輝就是時代的縮影，李登輝不斷呼籲台灣人要有自信心，而李登輝自己都看得很遠，就像摩西帶領大家出埃及。

林佳龍笑說，新書隨便翻到哪一頁都很有趣，可以翻一翻再去睡覺，會睡得很安穩，因為李登輝就像巨人給大家依靠。

林佳龍提到，出席座談會之前，完成一件小事，就是李登輝簡介手冊上的總統褒揚令400多個字的中文，現在終於有翻譯成日文跟英文，照片也特別挑選，是追思那天的現場照片當背景。他也很高興李登輝紀念圖書館，終於有相關計畫跟預算，選在台大校總區，椰林大道、農學院土地，未來那個空間可以提供大家出入，完整展現李登輝每個階段的點滴，讓世界透過李登輝了解台灣。

李安妮以「3個爸爸」為主軸分享學者、政治工作者、公民社會等3個不同時期的李登輝，她並說，與李登輝同住50年，最遺憾當時沒有把日常父女對話記錄下來，比如當時兩人針對女性主義話題，彼此有一番深入交流和對談。

李安妮強調，李登輝圖書館不是要促進地方觀光，「李登輝」的觀光價值應該遠低於學術研究價值，「李登輝」是多面向、可從不同角度呈現，例如基金會每年都會以李登輝的名義舉辦音樂會，今年9月15日會演出台灣音樂家寫的「李登輝交響曲」，有200人大合唱，歡迎大家參加。她也透露李登輝具有繪畫天分，若有李登輝畫作的收藏者也歡迎捐給李登輝圖書館收藏。

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薛化元提到，李登輝在擔任總統之前，李登輝在台灣史最重要的角色之一應該就是檢討肥料換穀政策，從學者研究到執政後落實；第二，李登輝與入黨最久的國民黨看起來契合度不太夠，李登輝做為國民黨的領導人、與同時做為中華民國的總統，李登輝很努力想要把他領導的黨與國、跟台灣做更好的契合，這一點相當重要，努力能否成功，將來由歷史學者論斷。（編輯：張若瑤）1130221