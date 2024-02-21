黃春明90歲活力現身書展 盼多活一天多寫一天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）90歲台灣文學國寶作家黃春明今天出席台北國際書展「黃春明，創作是永不歇息的遊戲」講座，感性分享，活一天就是賺一天，期待能多活一天，多寫一天。

黃春明一生筆耕書寫鄉土，題材無所不在，迄今68年仍堅守創作前線，被公認是台灣當代最重要的鄉土小說家，作品「兒子的大玩偶」、「看海的日子」、「莎喲娜啦．再見」等被翻譯成多國文字。

近日黃春明身體微恙，今天上午剛去醫院看醫生，下午堅持出席書展，國立中央大學中文系教授李瑞騰笑說，黃師母還特別警告他：「不要讓他（黃春明）說太多話」。

不過，一開場黃春明仍活力滿滿，第一句話便幽默說：「大家要注意（不要）感冒」，活靈活現分享在宜蘭老家與爺爺的溫暖互動、從小被多所學校退學、離家出走到台北，在師範學校和校園角頭打架等年少趣聞，讓台下觀眾聽得津津有味。

當李瑞騰關心黃春明講太久會累時，黃春明立即幽默揮一揮手：「擔心什麼，倒下去再擔心」，也不忘感性表示：「沒有讀者，作家在哪裡，沒有指導的專家，他（作家）的地位在哪裡，讀者和專家對我的鼓勵很大，鼓勵到現在，剛過了90歲」，獲得全場如雷掌聲。

黃春明豁達分享：「90歲了，能活一天就是賺一天，如果昨天我走了，今天就見不到各位，昨天沒走，今天見到各位就賺到了」，他慶幸自己幸運，老了只要拿筆就能繼續創作，認為記憶就像創作的金庫，用也用不完，希望能多活一天，多寫一天。

今天與會對談的作家廖玉蕙認為，黃春明的創作宛如一支筆橫掃各領域，小說之外，還斜槓創作散文、新詩、兒童文學、劇本、劇團、撕畫等，一寫就是68年，「他（黃春明）所有青春歲月都在寫作中，奮力地活著，當今文壇無出其右，創作量未必最多，但豐富度和續行力很足夠」。

自2013年國立台灣文學館出版「台灣現當代作家研究資料彙編・黃春明」以來，黃春明仍創作不輟，為完整收錄其創作軌跡，文訊雜誌社再推出「每個門窗都是一幅畫：黃春明彙編續編」一書，期待能讓讀者看到黃春明更多的文學面貌。（編輯：李亨山）1130221