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台北國際書展 「同你港故事」專區說香港故事

2024/2/20 21:11（2/20 21:38 更新）
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台港經濟文化合作策進會、大陸委員會、獨立出版聯盟合作於台北國際書展公民書區「讀字樂園」設置「同你港故事」香港專區，現場陳列30本具備代表性香港圖書。（台港經濟文化合作策進會提供） 中央社記者李雅雯傳真 113年2月20日
台港經濟文化合作策進會、大陸委員會、獨立出版聯盟合作於台北國際書展公民書區「讀字樂園」設置「同你港故事」香港專區，現場陳列30本具備代表性香港圖書。（台港經濟文化合作策進會提供） 中央社記者李雅雯傳真 113年2月20日
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（中央社記者李雅雯台北20日電）台北國際書展今天開幕，台港經濟文化合作策進會等單位攜手合作設置「同你港故事」香港專區，現場陳列30本具備代表性香港圖書，規劃6場講座由台、港作家對談創作經驗。

台港經濟文化合作策進會（策進會）今晚透過新聞稿表示，策進會、大陸委員會、獨立出版聯盟合作於台北國際書展公民書區「讀字樂園」設置「同你港故事」香港專區，現場陳列30本具備代表性香港圖書，規劃6場講座，邀請台、港作家對話暢談。

大陸委員會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水今於第一場講座表示，香港文學作品在今年台北國際書展大放異彩，已故蘋果日報主筆李怡遺作「失敗者回憶錄」獲得「非小說」首獎；香港科幻小說家譚劍作品「姓司武的都得死」榮獲「小說」首獎，展現香港文化能量。

盧長水指出，台灣擁有自由、宜居的生活環境與步調，吸引許多香港文化專業人士赴台灣繼續從事藝文創作，相信自由的土壤可以讓他們產出更有創意的藝文作品，共同豐富台灣的文化內涵，延續自由多元價值。

6場講座邀請台、港作家對談，與會者包括2023年台灣文學獎金典獎得主陳慧、香港科幻小說家譚劍、香港詩人廖偉棠、第六屆周夢蝶詩獎首獎得主王和平、台灣例牌協一協會創辦人陳偉霖、香港嶺南大學歷史系助理教授韓墨松、策進會文化合作委員會召集人謝佩霓、作家劉克襄、詩人鴻鴻、詩人追奇。（編輯：曹宇帆）1130220

#香港
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