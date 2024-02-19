台北國際書展20日開幕 追星、趕場、搶好康

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）台北國際書展明天開幕，上百出版社齊聚台北世貿一館，國內外重要作家輪番上陣與書迷見面，由於門票可全額抵用購書，形同入場免費，民眾可把握機會追星、趕場、搶好康。

今年書展有近500家出版社參展，猶如500家獨立書店齊聚一堂，展現各自獨特的出版理念，繼去年現場講座場次達到811場高峰，今年出版社熱情不減，就是要讓書展動起來，既刺激買氣，也讓作家與書迷面對面交流。

今年除了主題廣場、藍沙龍、紅沙龍、國際沙龍等場地之外，又比往年多了夢想沙龍、簽名小棧等活動空間，世貿一館入口更規劃了露天的書展市集，展現另類出版活力；台北國際書展首次推出Podcast現場節目，與聽天下、迷誠品等單位合作，邀作家上直播節目，讓讀者享受「聽」的閱讀魅力。

國際作家方面，日本童書名家宮西達也、五味太郎、安徒生大獎得主蘇西．李（Suzy Lee）、荷蘭雨果獎得主湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt），以及韓國暖科幻代表作家千先蘭都將現身會場；重量級歷史學者、「人民三部曲」作者馮客（Frank Dikotter），以及俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）也將來台。

國內作家方面，黃春明、白先勇、龍應台、朱天心、吳明益都將舉行講座；此外前總統陳水扁將出席「陳水扁總統訪談錄」新書發表會；「李登輝和他的時代」發表會則有李登輝基金會董事長李安妮、總統府秘書長林佳龍、遠景基金會執行長賴怡忠、二二八紀念基金會董事長薛化元出席。

今年書展同樣星光熠熠，前職棒球星「恰恰」彭政閔將舉辦漫畫「一百萬次揮棒」分享會；「香港詞神」林夕新書「給生活撐起一葉舟」及首次「書法歌詞展」也將在書展登場；成軍30年的四分衛樂團主唱阿山推出新書「荒路夜歌」；第60屆金馬獎最佳導演蕭雅全也將與金馬執委會執行長聞天祥對談電影「老狐狸」。

好康優惠方面，凡書展期間購票入場均可獲得與全票新台幣150元或優待票100元等值的「門票抵用金」，於書展現場消費不限金額，當日可直接全額折抵；持有文化幣的青年，不僅與18歲以下本國學子同享免費參觀優惠，現場使用文化幣購書或其他符合文化幣使用項目商品，亦適用買2點回饋1點，最多回饋600點的「點數放大術」方案。（編輯：張雅淨）1130219