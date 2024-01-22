青春版崑曲「牡丹亭」20年成經典 白先勇：還是美

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）2004年作家白先勇攜手蘇州崑劇院推出青春版「牡丹亭」，在台北國家戲劇院首演，至今20年，該版本已成經典。今年將原班人馬重返台灣演出。白先勇說，因為青春，因為愛情，「還是美！」

白先勇今天在記者會上表示，青春，永遠會打動年輕人的心，青春版「牡丹亭」因為美，觀眾會先被吸引住，然後被愛情吸引，然後讓觀眾被自己的傳統文化吸引。白先勇說：「看了外面的花花草草，回頭一看，其實自己後園的牡丹花最美。」

白先勇從小看崑曲，深深著迷，但知悉傳承不易，觀眾逐漸老態，白先勇不忍崑曲凋零，2003年擔任總製作人，攜手蘇州崑劇院奔走兩岸，推出青春版「牡丹亭」，力邀崑曲一代名角汪世瑜、張繼青擔任藝術指導，欽點沈豐英、俞玖林擔綱詮釋杜麗娘與柳夢梅，2004年首演，吸引無數年輕人進劇場觀劇。

至今青春版「牡丹亭」世界巡迴演出超過460場次，見證了崑曲的復興與傳承。今年迎來20週年，將以原班底經典再現，在台巡迴演出。

白先勇表示，青春版「牡丹亭」走到今日，都是天意牽成，「當年台積電文教基金會董事長曾繁城給了我們第一桶金，沒想到得以延續至今。」

白先勇也說，青春版「牡丹亭」可說是兩岸合作最成功的文化工程，「不只中國各地很多大學開設了崑曲課程，連台灣中學生也都會接觸崑曲，這是我最開心的事。」

今年青春版「牡丹亭」20週年，當年首演原班底主要演員沈豐英、俞玖林都將再次來台巡演，白先勇說，「如今再挑梁的他們，才是最成熟的時候。」

2024年青春版「牡丹亭」20週年慶演，3月15日到3月17日在高雄衛武營歌劇院登場，3月20日及3月23日分別在佛光山佛陀紀念館大覺堂、新竹縣政府文化局演藝廳演出精華版，3月29日到3月31日在台北國家戲劇院演出。（編輯：張雅淨）1130122