書展大補帖5 / 台北國際書展將開跑 好康資訊全在這

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2024台北國際書展於2/20日登場，直至2/25日結束，今年書展內容琳瑯滿目，不僅有國內外名家開辦講座，甚至前總統陳水扁也有著作將到現場開講，此外去年本土天團「五月天」貝斯手瑪莎與原子少年親臨書展會場引發轟動，今年書展所有亮點中央社幫大家一手打包。

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書展大補帖5（中央社記者葉冠吟台北17日電）第32屆台北國際書展開跑倒數，好康滿滿就怕你不來。主辦單位推出門票全額抵用金，等同天天免門票；且持桃園（含）以南及宜花東台鐵、高鐵紙本票根讀者與18歲以下民眾皆免費入場。

今年書展以「閱讀造浪」為主題，於20至25日在台北世貿一館舉辦。為鼓勵讀者進場，並把喜愛的書籍踴躍抱回家，文化部宣布書展期間購票入場，不分平假日均可獲得與全票新台幣150元或優待票100元的「門票抵用金」，於書展現場消費不限金額，當日可直接全額折抵。

持有文化幣的青年朋友，不僅與18歲以下本國學子同享免費參觀優惠，在書展現場使用文化幣購書或購買其他符合文化幣使用項目商品，亦適用買2點回饋1點，最多回饋600點的「點數放大術」方案，可把握機會選購一波。

另外，台北書展基金會為鼓勵民眾在週二至週五平日進場參觀，加碼推出平日消費滿新台幣500元，即可兌換「閱讀造浪紀念本」1本；累計滿1000元，即可兌換「書展斜背袋」1個，天天還可抽「台北-東京經濟艙來回機票」1名，共計4名；滿1500元，配合主題國荷蘭，現場再抽「米飛兔」商品，以上每日限量，贈完為止。

主辦單位也鼓勵全台民眾來書展，桃園（含）以南及宜花東讀者只要持當日台鐵、高鐵票根都享免費入場參觀資格，期待6天、近千場多元豐富的書展活動，讓大眾體驗一波波閱讀造浪的樂趣。（編輯：龍柏安）1130217