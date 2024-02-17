書展大補帖3 / 台灣文學走向世界 書展成為認識台灣窗口

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2024台北國際書展於2/20日登場，直至2/25日結束，今年書展內容琳瑯滿目，不僅有國內外名家開辦講座，甚至前總統陳水扁也有著作將到現場開講，此外去年本土天團「五月天」貝斯手瑪莎與原子少年親臨書展會場引發轟動，今年書展所有亮點中央社幫大家一手打包。

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書展大補帖3（中央社記者邱祖胤台北17日電）台北國際書展已成為世界認識台灣的重要窗口，近年更因文化部大力推動台灣文學作品外譯計畫，加上書展版權交易會、文策院版權買家團以及國家圖書館交流活動，外國友人可很快認識台灣作品。

台北書展基金會執行長王秀銀表示，每年台北國際書展版權交易會交易熱絡，是繁體中文版權交易重要的盛會，但其實許多國外版權經紀商也透過書展認識台灣作品。

王秀銀表示，開幕第1天的台北書展大獎就公布過去一整年台灣重要出版品中的佼佼者，包括得獎者及入圍作品，今年書展也依往例在世貿一館規畫書展大賞館，完整呈現得獎相關作品，而已翻譯成外文的台灣作品，也將在這裡呈現。

王秀銀表示，其實不光是台北書展大獎，包括台灣文學金典獎等國內重要獎項的得獎作品，政府近年都會主動譯介，讓外國出版者更容易認識這些作品，提升台灣作品的國際能見度。

為促成台灣作品版權的國際銷售，這次書展文策院也特別邀請30名來自18個國家的出版版權買家來台洽商，包含編輯、版權代理、譯者、書探等出版專業人員，將於書展期間與台灣的出版社安排超過百場商務媒合會議，並參與版權推介活動。來台譯者也將於書展舉辦「台書外譯的幕後」講座，分享翻譯現場的幕後故事。

此外國家圖書館每年都會舉辦國際相關交流活動，今年書展期間也將邀請國際友人參觀台北國際書館。

特別的是，為了讓閱讀往下扎根，讓青少年及早培養閱讀習慣，台北書展基金會今年重啟「開學趣書展」計畫，鼓勵全台中小學申請前來參觀書展，今年共有290團體報名，加總共有1萬名師生參加，打破疫情前參加人數的紀錄。（編輯：龍柏安）1130217