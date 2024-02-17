書展大補帖1 / 台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

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2024台北國際書展於2/20日登場，直至2/25日結束，今年書展內容琳瑯滿目，不僅有國內外名家開辦講座，甚至前總統陳水扁也有著作將到現場開講，此外去年本土天團「五月天」貝斯手瑪莎與原子少年親臨書展會場引發轟動，今年書展所有亮點中央社幫大家一手打包。

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書展大補帖1（中央社記者邱祖胤台北17日電）2024台北國際書展將於週二（20日）登場，屆時將有多名重量級作家及國內外出版人齊聚，包括日本童書名家宮西達也、五味太郎，及安徒生大獎得主蘇西．李等人來台。

台北書展基金會執行長王秀銀表示，今年不約而同有許多重要的童書及橋梁書作者來台，如陪伴許多家長及孩子們一起長大的日本繪本名家宮西達也、五味太郎等人，他們雖非首次來到台北國際書展與讀者見面，但也很久沒來台灣，這次顯得格外慎重。

宮西達也將參加「霸王龍20週年」及「再見了，很好吃！」新書發表會；五味太郎則在23、24日分別舉行「五味太郎眼中的世界」、「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」等兩場座談會。

韓國首名獲得國際安徒生獎的作家蘇西．李（Suzy Lee）也將來台與台灣讀者見面，並以「邊界三部曲如何跨越現實和幻想？」為題分享她的創作祕密。

在國內擁有高人氣、深受國中、小學童歡迎的「X尋寶探險隊」漫畫，作者及策畫者李國權將從馬來西亞來台舉行簽書會及新書分享會。李國權去年特別為「X尋寶探險隊」策畫台灣專篇，這次又特別推出「台灣番外篇」，對台灣書迷特別愛護。

去年「獵魔士」作者、波蘭作家安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）來台掀起奇幻旋風，今年則有荷蘭超人氣科幻作家、雨果獎得主湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt），以及韓國暖科幻代表作家千先蘭來台和書迷見面。

特別的是，今年將有兩名重量級作家、知名歷史學來台，包括「人民三部曲」聞名的荷蘭籍歷史學家馮客（Frank Dikotter），將帶來新作「毛澤東之後的中國：一個強國崛起的真相」；另一人則是以書寫毛、鄧、蔣等近代中國歷史人物聞名的俄裔歷史學家潘佐夫（Alexander V. Pantsov）。

不只如此，國內多個重要作家也將現身台北國際書展，包括國寶級作家黃春明、白先勇、龍應台、朱天心都將舉行講座，吳明益將有兩場講座，一場是他個人在2023針對百家獨立書店的10種觀察，一場是與作家拉德娜．法比亞斯（Radna Fabias）以「傷痕與新生：直視荷蘭殖民歷史，以及後殖民時代的挑戰」對談。

此外，部分名人出書也為書展帶來一縷政治味，如前總統陳水扁的「陳水扁總統訪談錄」將在書展期間舉辦新書發表會，並與陳唐山、顏慶章等人對談；「李登輝和他的時代」發表會則有李安妮、林佳龍、賴怡忠、薛化元出席。財經趨勢專家謝金河也將在書展舉辦「2024美中台國際經濟趨勢大解析」座談會。（編輯：龍柏安）1130217