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台北國際書展 信誼以五味太郎作品打造遊樂園

2024/2/16 14:38（2/16 14:51 更新）
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信誼基金會16日發布新聞稿表示，將在2024台北國際書展打造「五味太郎の遊樂園」，邀請親子一起動腦遊戲。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月16日
信誼基金會16日發布新聞稿表示，將在2024台北國際書展打造「五味太郎の遊樂園」，邀請親子一起動腦遊戲。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）台北國際書展即將於20日登場，信誼基金會以日本童書作家五味太郎的作品延伸，打造出4公尺高的遊戲城堡，並規劃5組免費互動遊戲，讓親子一同體驗圖畫書中的經典角色。

信誼基金會今天發布新聞稿，五味太郎發表過的作品超過450部，是國際知名圖畫書作家，其中「小金魚逃走了」光是在日本就銷售超過330萬冊。

信誼基金會以五味太郎作品，延伸設計出10組大型探索遊具，今天起在信誼小太陽親子館推出遊戲區，並在20日登場的台北國際書展推出精華版。讀者踏入「五味太郎の遊樂園」，可與書中經典角色如小金魚、兔子先生、高帽子人偶等打卡拍照，還能玩拼圖、視覺互動遊戲，體驗圖畫書的創意。

信誼指出，這次五味太郎訪台只有3場公開活動，包括23日在台北書展主題廣場的「五味太郎眼中的世界」，以及24日台北書展兒童沙龍活動區的「跟著五味太郎的奇想一起遨遊」、誠品生活新店的「五味太郎：不受拘束的作家日常」。

信誼並宣布，2024年起書籍將全面採用森林管理委員會（FSC）認證紙張，共同守護地球的森林資源。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：管中維）1130216

#信誼基金會
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