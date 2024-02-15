比利時參加台北書展 再啟台灣漫畫合作篇章

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（中央社記者王寶兒台北15日電）比利時漫畫「丁丁歷險記」、「藍色小精靈」聞名國際，漫畫家小莊去年受比利時基金會邀約繪製短篇漫畫，廣受當地迴響，比利時今年參加台北書展，基金會也將藉此推動台、比合作漫畫計畫。

第32屆台北國際書展今年邀請15國家展出不同文化及語言著作，比利時展位除將展出7家法語獨立漫畫繪本出版社出品作品，還邀請出版社編輯及畫家、作者隨行來台，向台灣介紹比利時繪本，漫畫及圖像小說美學。

其中，新藝術建築奧特里克基金會出版社（Maison Autrique）曾邀請小莊與比利時漫畫家迪米崔・皮尤（Dimitri PIOT），共同合作繪製短篇漫畫9554km。此行特別來台，也希望認識更多台灣漫畫創作者們，並向他們邀稿。

比利時台北辦事處瓦隆尼亞組長鄒宏平透過新聞稿表示，奧特里克基金會是比利時推動漫畫結合文物遺產的著名重要機構，出版社總編輯羅蘭（Alexandra Rolland）將會與不同台灣漫畫家會面交流，並共同成立「台北文物漫畫記錄」計劃。

鄒宏平分享，此基金會去年9月份在比利時藝術年刊Kronikas第7集刊登台灣與比利時合作的10頁短篇漫畫9554km，得到很大響應，基金會才決定今年與更多台灣漫畫家合作，邀請他們用漫畫描述消逝中的台北。

除此之外，本次來台參展的比利時出版人，還包括叩叩叩出版社（Cotcotcot）、獨立圖像小說出版社黑指甲出版社（Du Noir Sous les Ongles）、童書出版社愛麗絲出版社（Alice Editions）、南方出版社（Versant Sud）等，比利時繪本作家安妮．克拉海（Anne Crahay）及繪畫與漫畫家皮尤也將隨團來台，並在比利時館系列講座中登場。

台北國際書展將於20日至25日於台北世貿中心舉行，比利時館為A1209攤位，講座活動已公告於臉書粉絲專頁。（編輯：李亨山）1130215