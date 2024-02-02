楊牧全集30巨冊 台北國際書展將首賣

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）詩人楊牧曾寫下「有人問我公理與正義的問題」、「孤獨是一匹衰老的獸，潛伏在我亂石磊磊的心裏」等名句，今年是楊牧逝世4週年，洪範書店推出「楊牧全集」30冊，紀念這名文學巨擘，並將於台北國際書展首賣。

目宿媒體2011年曾發行紀錄片「他們在島嶼寫作一：朝向一首詩的完成」記錄這名重要詩人，根據目宿媒體今天發布新聞稿，「楊牧全集」集合14名學者專家組成編輯委員會，除收錄楊牧的詩、散文、雜文、序跋、文論、翻譯等作品，更新編4冊「別卷」，包括詩人生前未編入單行本的集外集、為洪範出書親撰的摺口書介、寫給文壇友人的私密書信、手稿、相片等未公開資料。

全集主編、洪範書店負責人葉步榮表示，楊牧著作浩瀚，集外佚作和書信蒐集不易，須經過聯繫海內外友人尋找，託人謄稿編纂而成，包括楊牧寫給瘂弦、王文興、余光中等友人的信，都可在別卷中看到。

身為長年摯友兼經營洪範的合作夥伴，葉步榮分析，保存良好且能編入的信件，大概不及楊牧真正寄出的10分之1，「楊牧創作時總是反覆斟酌，寫信卻是行雲流水，展露私下真性情的一面，可說是珍貴的研究史料」。

新聞稿指出，「楊牧全集」在版面呈現上亦遵照楊牧的完美主義。葉步榮打趣說，楊牧是有潔癖的處女座，不僅龜毛，意見又多，向來以文字閱讀為重，不希望書頁上有過多頁碼、註釋等資訊，因此版面力求乾淨、樸素。

葉步榮透露，楊牧對用字簡直吹毛求疵，像是通同字「彷彿、髣髴」，便會根據前後文的感覺選字搭配，以致前後文用字不一。對於作家獨特的用法，葉步榮略帶無奈表示曾建議用字一致，卻收到楊牧揚言「改字就不掛作者名」，只好順他脾性沿用。

楊牧連標點符號都有一套原則，包括：不使用頓號只用逗號，破折號的長度必須剛好置中，與上下字保持距離。（編輯：陳政偉）1130202