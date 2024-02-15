台文館台北分館落腳糧食局倉庫 預計2025年開館

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）國立台灣文學館將於華山文創園區附近的糧食局倉庫成立「台北分館」，並定位為台灣文學輸出國際的窗口，預計2025年上半年開館。

台灣文學館今天舉行媒體餐敘，館長林巾力致詞表示，台北分館作為台文館在台北的第2個據點，將定位為「台灣走出去、世界走進來」的基地。

台灣文學館本館位於台南，目標以文學彰顯台灣主題，擴增文學版圖及典藏保存文物；位在台北齊東街日式宿舍群的「台灣文學基地」則以作家駐村交流及各族群母語文學實踐場域為主要功能。

台北分館距離台灣文學基地僅500公尺，前身為糧食局倉庫，曾作為台灣音樂館館舍，目前正進行修復整建，未來將作為台灣文學國際交流基地。

林巾力表示，台文館近年努力將台灣文學輸出國際，也積極將世界文學輸入台灣，今年7月將於國際知名的捷克作家閱讀月合作，邀31名台灣作家前往捷克，讓國際認識台灣文學，即將登場的台北國際書展期間，將有4場前導活動開跑。

此外台文館響應4月23日世界閱讀日，將與西班牙巴塞隆納大學合作舉辦「台灣週」活動，向西班牙讀者推介豐富的台灣文學。外譯方面，台文館也將持續推動編譯出版計畫，預計推出日文圖書3冊、捷克文2冊、德文2冊，壯大「台灣文學書系」。

廣受親子觀眾喜愛的「故事聯合國：每個國家都來講故事」今年4月至10月攜手美國在台協會高雄分處、加拿大駐台北貿易辦事處等駐台辦事處，舉辦26場說故事活動。

12月將推出「捷克當代文學展」，介紹捷克20世紀代表性作家：卡夫卡、恰佩克、米蘭昆德拉、赫拉巴爾、哈維爾至新世代作家。

此外，台灣文學基地則在即日起至6月2日展出「飛越文學天際線—台灣文學在瑞典」特展，介紹蟬獎獲獎詩人楊牧、陳育虹，呈現瑞典漢學家馬悅然推動台灣文學外譯的貢獻。今年也聯手台灣法國文化協會於3月推出「法語月」，4月起辦理多場華語、法語雙語說故事活動。（編輯：陳政偉）1130215