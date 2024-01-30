台北國際書展閱讀造浪 公民書區凸顯台灣多元出版

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）以閱讀造浪，2024台北國際書展將於2月20日登場，今年以荷蘭為主題國，另外規劃童書主題館等多展館，其中公民書區將可看到市面上少見的出版品，凸顯台灣出版的自由與豐富。

文化部今天發布新聞稿表示，為鼓勵讀者進場踴躍購書，增加圖書消費，加強對出版產業支持力度，書展期間推出多項優惠政策，書展期間購票入場民眾都可獲得與門票同額的門票抵用金，入場當日於書展現場消費，不限金額一次性抵用。

16至22歲青年在書展期間使用文化幣享免費入場，以文化幣在書展現場購買符合文化幣使用項目的商品，可享有使用2點送1點優惠，協助出版產業在新春年度出版盛會業績長紅。

這次書展除荷蘭主題國，另規劃童書主題館、數位主題館、書展大賞館、文學書區、公民書區等展館及書區。其中公民書區將有一區擺放微型出版者作品，來書展便可看到市面上較難發現的出版品，凸顯台灣出版的多元與精彩。

「船說－兒童主題館」由甘樂文創設計策劃，呼應荷蘭主題國航海時代的歷史背景，用模擬船艙、藏寶箱、碼頭、燈塔，環繞「船」為主題，現場乘著船，透過錄音工作坊、手偶DIY等互動體驗，一起創造新的閱讀航道。

「數位主題館」由貝殼放大執行長林大涵策展，以「文字遊戲：未來森林」為主題，打造一場互動的數位閱讀冒險，邀請讀者透過手機化身勇者進入錯落的未來森林，以AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，建立屬於自己的專屬冒險之書。

「台灣漫畫館」將以台漫星際飛船概念策展，推出超過30部人氣台漫，並提供民眾體驗3大數位漫畫平台優秀台漫作品，還可至獨立空間享受台漫影音沉浸體驗。

「文學書區」由國立台灣文學館策劃，以「人選之文」為主題，邀集在國內文學獎、年度選集深耕的九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等出版社一起響應，帶領讀者一窺文學典律生成的過程，呈現文學幕僚們打拚的成果及獨特價值。

「讀字公民」本屆以「讀字樂園」為主題呈現。台灣獨立書店文化協會以「在場：人的重返」為主題，邀請31家書店進行集體創作錄製聲音，在展場以聲音為媒介探討書店在場或不在場的雙重性，以及書店、書、閱讀可以在其中扮演的角色。

台北國際書展也與7大縣市各大圖書館盛大串聯「2024寒假閱讀節」，即日起至2月25日聯手舉辦荷蘭主題國相關座談、工作坊與展覽。（編輯：張雅淨）1130130