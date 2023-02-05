台北國際書展洋溢環保風 可回收素材裝潢展位

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台北國際書展今天落幕，不少參展單位採用可回收再利用材質裝潢展位，如讀字公民書區、心靈工坊、印刻文學、比利時館等，訴求淨零碳排，書展會場洋溢環保風。

台北國際書展今天舉行閉幕典禮，並頒發最佳展位設計獎，其中心靈工坊獲得小型展位組銅獎以及綠色永續獎；讀字公民書區「讀字工地」將坊間建築工地的素材搬進會場，素材全部可回收再利用，獲大型展位組金獎。

心靈工坊以2018、2019年參展布置材料，運用設計與巧思重組為今年展位，同時善用環境光源，減少照明設備使用，展區內以可回收鋼材建構空間差異，並有綠色植栽吸附溫室氣體，在專家評選下獲得雙料獎項。

讀字公民書區「讀字工地」則從真正的工地運來鷹架、推車、水桶、帆布以及各項工具，將會場裝扮成工地，所有裝潢布置材料都能回收再利用，符合淨零排放概念，加上發財車改裝的宣傳車開進會場成為講座舞台，成為書展會場焦點，充滿創意巧思及草根精神的設計，贏得這屆展位設計最大獎。

印刻文學這次同樣以環保簡約設計展位，以達成90%循環回收再利用的出發點裝潢展位，特別尋找通過行政院環境保護署碳足跡標籤認證廠商，向其租賃再生PC塑膠展示櫃；書櫃組構層板則以廢棄半導體晶圓盒，透過再生循環利用而製成；展位光源同樣使用節能省電LED燈具，現場文宣輸出多以再生紙類製成，力行節能減碳訴求。

此外，位在國際書區的比利時館，由123根竹枝、12座裸色木質書櫃組成，並堅持減少廢棄物、提高展覽硬體再利用性、不使用污染環境的壓克力塗層及鋁箔架構等原則，同時在展覽硬體中融入最大實用度，兼顧環保及美學訴求。

根據比利時台北辦事處新聞稿，比利時設計師程費迪（Frederic Chevassus）表示，全球氣候變遷現象嚴重，當任何社會及商業行為都以低碳低排放為最基本原則時，展場攤位裝潢的一次性建造及使用特性就顯得特別突兀，無論參展方或設計者，設計展位時不能不思考這個問題。

由於書展租金加上展位費用數字可觀，但若只利用主辦單位提供的輕鋼架與書櫃又顯得太陽春，許多出版社不惜重金聘請設計公司裝潢，加上宣傳廣告製作物及大圖輸出，往往所費不貲，且相關材質大半無法回收，對環境造成影響。這屆書展多個展位配合政府淨零碳排，為書展帶來新觀念與新氣象。（編輯：管中維）1120205