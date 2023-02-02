故宮書展發表系列新書 圖文詳解清宮奏摺

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（中央社記者王寶兒台北2日電）觀看清宮劇馬拉松在年節期間成為不少民眾的休閒娛樂活動，劇中常見的「奏摺」，其實有大學問。故宮今天在台北書展發表3本藏品書籍，「一次讀懂清代奏摺」將帶領民眾一窺堂奧。

國立故宮博物院今天於台北國際書展舉行「這樣看故宮，很可以」系列新書發表會，系列共包含由故宮書畫文獻處副研究員兼科長童文娥撰寫的「繪畫裏的神鬼傳奇」、故宮器物處助理研究員王亮鈞撰寫的「黑釉茶盞裏的微光」、故宮書畫文獻處研究員兼科長鄭永昌撰寫的「一次讀懂清代奏摺」。

鄭文昌分享，奏摺最早是官員與皇帝間往來的私人信件，而雍正登基後下旨，要官員把皇帝批過的信件繳回宮中，因此目前的故宮典藏量而言，康熙批過的奏摺相對較少。

鄭文昌表示，書中透過角色串聯起清朝康熙、雍正、乾隆盛世，並搭配豐富插圖，讓人能從逾千件公文書中，看見百年前故宮文件，同時一窺清代文書制度及君臣關係的政治運作。

即將到來的元宵節將為春節畫下句點，而元宵節也是天官生日，在「繪畫裏的神鬼傳奇」中，將細說故宮以「神鬼」為主題的繪畫典藏。作者童文娥表示，神鬼繪畫對於年節非常重要，故宮典藏品裡有許多畫家對神鬼的想像，對民眾來說也非常「接地氣」，「年節觀看神鬼繪畫彷彿能讓人避邪祈福。」

例如書中介紹的國寶典藏品、宋代馬麟的「三官出巡圖」，描繪天官、地官及水官同時出巡的模樣，整幅圖畫熱鬧氣氛如台灣民眾瘋媽祖繞境。

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童文娥指出，這幅「三官出巡圖」有趣的是將3種神明羅列在一幅畫，不同神明有不一樣出巡時間軸，何以如此作畫，藝術史上可以研究與探討。她也預告，書中所收錄藏品今年7月起將會於故宮展覽展出，「歡迎大家來故宮抓鬼。」

故宮副院長余佩瑾表示，此次故宮推出「這樣看故宮，很可以」系列書籍，呼應近年推動「博物館友善化」政策，改變過去厚重的圖錄出版書籍，希望透過輕薄短小又更容易攜帶的小書，讓人更能親近故宮。（編輯：李亨山）1120202