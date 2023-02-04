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台北國際書展蔡總統推薦書單 阿美語繪本入列

2023/2/4 11:36（2/4 11:45 更新）
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總統蔡英文日前前往參觀台北國際書展，也在臉書推薦今年書單，涵蓋包括歷史、文學、藝術以及漫畫等。（中央社檔案照片）
總統蔡英文日前前往參觀台北國際書展，也在臉書推薦今年書單，涵蓋包括歷史、文學、藝術以及漫畫等。（中央社檔案照片）
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（中央社台北4日電）台北國際書展因疫情暌違3年後重新回到春節後的傳統檔期舉辦，總統蔡英文日前出席開幕式外，也邀民眾利用週末一起去逛書展，支持台灣的創作，她也在臉書推薦今年書單，涵蓋包括歷史、文學、藝術以及漫畫等，其中包括將在今年4月出版的「ati wawa 來吧！孩子—在春天的歌謠裡萌芽」繪本。

台北國際書展2020年、2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，2022年改在6月舉行，今年重新回到春節後舉辦。

總統推薦書單如下：
1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界（遠足文化）
2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常（聯經、國立台灣歷史博物館）
3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略（天下雜誌）
4.激流與倒影（時報）
5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性（國立台灣大學出版中心）
6.鬼地方（鏡文學）
7.綠之歌-收集群風（臉譜）
8.漁夫和他的靈魂（聯經）
9.神明便利商店1（鏡文學）
10.《ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽》跟著季節學習的阿美語繪本（TAMORAK母語共學園）
11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權（遠流）
12.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）

蔡總統指出，希望民眾可以從中對台灣和國際局勢有深入地了解，並讓更多朋友看見台灣優秀的原創作品。

特別是，她想推薦將在今年4月出版的「ati wawa 來吧！孩子—在春天的歌謠裡萌芽」繪本，這是由台灣第一間阿美語共學園Tamorak發起募資計畫推動。

蔡總統指出，這一套7冊的繪本，共有7首春季歌謠，更錄製了10種台灣母語的語音包，讓孩子可以從生活中自然地學習母語。

蔡總統說，透過書籍傳承教育，當遇到挑戰或難題時，閱讀往往是幫助獲得解答或是前進方向的重要方法。她希望大家好好享受閱讀的樂趣，也歡迎留言推薦書單給她。1120204

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