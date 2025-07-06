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代謝差非中年專利 營養師建議少吃多動避NG行為

2025/7/6 11:00
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）代謝差非中年人專利，營養師指出，除了年齡，現代人常見的生活壓力「吃苦當吃補」、狂點外食手搖飲、久坐等NG行為也可能讓代謝力失衡，建議少吃多動，使代謝力持續轉動。

營養師林世航近日透過新聞稿提醒，新陳代謝主要幫助身體獲取能量、維持生理機能與活動。18至25歲是人體基礎代謝率最高效的時期，自25歲後開始下降，每10年約下降5至10%。當身體代謝力下降，卻未改變飲食或維持運動習慣，多餘的熱量將形成脂肪堆積在內臟。

內臟堆積脂肪進一步會演變為心血管疾病、腦中風、糖尿病。林世航表示，代謝差非中年人專利，研究指出，壓力賀爾蒙會降低身體新陳代謝，也有可能加劇疲勞感，或導致情緒低落與睡眠障礙。

現代上班族平日工作午餐求方便快速，常會使用外送平台團購餐點，難免有高油高鹽菜色，另外，手搖飲多元，茶飲常加上甜甜的咀嚼配料。林世航表示，高油、高鹽、高糖飲食容易造成血糖波動，將造成胰島素阻抗，導致脂肪堆積。

辦公室上班族不僅每天須坐在電腦螢幕前，還可能有長時間的會議，動彈不得，甚至長途上下班通勤也會長時間坐在汽車或大眾交通工具。林世航指出，久坐導致活動量減少，身體消耗能量的速度也減慢，不僅會體重增加，也會影響血糖和脂質的代謝力。

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林世航表示，代謝不好可分成2種類型，第1種是身體囤積多餘熱量導致肥胖；第2種是身體能量、養分不足所致，除了體重增加、衣褲變緊之外，疲勞嗜睡、皮膚乾燥、手腳冰冷、便祕等4大症狀也是代謝變差的警訊。若置之不理，當心埋下健康未爆彈。

面對代謝變差，林世航建議減少高油鹽糖飲食，同時可補充益生菌、微量礦物質等幫助醣類代謝，穩定血糖、控制體重。開啟身體代謝大門不應只靠吃對營養，也要維持運動習慣，若生活忙碌無法抽時間到健身房，可上下樓改爬樓梯、搭乘大眾運輸工具提前一站下車，增加步行數量。（編輯：管中維）1140706

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