劉克襄、向陽書展對談 回顧鳥人版畫家何華仁

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（中央社記者王寶兒台北2日電）以雕刻「鳥」主題聞名的版畫家何華仁2021年逝世，「何華仁版畫」套書去年出版，與何華仁擁有逾40年交情的作家劉克襄、向陽，今天應出版社邀請於台北國際書展對談，分享他們眼中的何華仁。

何華仁1958年生，曾任報社美術總監、出版社總編輯，1983年起與劉克襄開始觀察鳥類；1988年，自學木刻版印技法，開啟版畫創作生涯，2017年經診斷罹患腦癌，2021年逝世，享壽64歲。他在生前將版畫作品交給掃葉工房，出版為「何華仁版畫」套書。

向陽表示，劉克襄在到澎湖當兵後開始觀察鳥類，何華仁觀察鳥，也是受劉克襄影響，進一步觀鳥成癡，後以鳥版畫作為藝術創作的標誌，何華仁一生專心致志奉獻給鳥，稱為台灣鳥版畫家第一人，當之無愧。

劉克襄說，許多人都會畫鳥的姿態，但一看就會知道創作者有沒有觀察過鳥，何華仁的版畫場景看似簡單，事實上都是觀察2、3年以上整合、累積所爬梳出來的樣貌，每幅圖像都可以敘說幾千字的故事。

同為愛鳥的人，劉克襄說，當年和何華仁因此還成為室友，「打開冰箱除了看見我的牛奶，就會看見鳥類的屍體。」屍體是因何華仁為了描繪鳥而撿回，但屍體終究不如天空中的鳥，顏色會失真，姿態也不同，對他們而言是種記錄的瓶頸。

劉克襄回憶，何華仁在1987年專門跑一趟高雄六龜。六龜於地理環境、歷史發展下，被視為保留完整的亞熱帶自然寶藏區域。何華仁在台北也許要走3天2夜才能碰見1隻死鳥，但在六龜一晚，隔天就能看見許多昆蟲屍體，六龜之旅也讓何華仁急速成長，「1987年以前，他像我的學徒，1987年後，我像他的跟班。」

向陽表示，自己在1989年受命創辦海外版「自立周報」，何華仁也擔任「自立周報」美術主任，那時何華仁開始接觸版畫，常常會帶沒完成的刻板來，辦公室非常熱鬧，他還請何華仁幫忙刻一顆藏書章，至今仍在使用，「他也是用冷硬的木板，銳利的雕刀，捕捉出鴞隼的顧盼之姿。」而從鳥版畫上柔順的羽毛，也能看出雕刻者柔軟的心。（編輯：龍柏安）1120202