颱風丹娜絲近岸增強開眼中 6日晚間至7日影響最大

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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲來襲，氣象署表示，丹娜絲影響台灣最明顯的時間點是今天晚上到明天上半天，有出現近岸增強現象，颱風眼正在開眼中，不排除仍有登陸機率。

根據中央氣象署觀測，中度颱風丹娜絲今天下午5時的中心位置在北緯22.5度，東經119.2度，即在澎湖的南南西方約120公里之處，以每小時28轉21公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署指出，最新資料顯示，颱風丹娜絲中心目前在澎湖南南西方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，對台灣各地及澎湖構成威脅，恆春半島及台東風雨持續中，南部地區及澎湖風雨也逐漸增大。

氣象署預報員劉宇其今天下午5時40分在記者會中向媒體表示，丹娜絲有機率再增強，目前雖然還沒開眼，但有出現近岸增強現象，颱風眼正在開眼中（代表強度達到一定等級），預計丹娜絲影響台灣最明顯的時間點將落在今晚到明天上半天。

劉宇其說，丹娜絲接下來會接近通過澎湖海面，並沿著西部海岸線北上，預計西半部沿海風勢會最為強勁，澎湖有機會出現14至15級強陣風，雲嘉南沿海也有12至13級強陣風。這次丹娜絲從西部海岸線北上，少了中央山脈作為屏障，因此民眾要做好防颱準備。

雨量方面，劉宇其說，由於目前風向是東南風，因此降雨集中在花蓮、台東及恆春半島，隨著丹娜絲北上，風向會逐步轉為西南風，整體降雨就會轉移到西南部地區，預計苗栗以南、西半部地區及澎湖有局部大雨或豪雨，高雄及屏東有豪雨出現。

劉宇其說，丹娜絲移動到北部海面後，南部降雨才會逐步趨緩，不過北部地區將有間歇性雨勢，要等到丹娜絲更加遠離後才會趨緩。

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劉宇其說，雖然不排除丹娜絲有登陸機率，但丹娜絲非常靠近台灣海岸線，加上丹娜絲東側的強風範圍和雲系發展得比較好，因此即使沒有登陸、只是從台灣海峽上通過，較強的結構仍會經過台灣上空，為台灣帶來強風豪雨。

劉宇其說，目前有紀錄以來沒有颱風從苗栗至新北西側一帶登陸過台灣本島，上一個從台中登陸的颱風已經要追溯到2002年的颱風娜克莉，至於上一個類似路線且強度達到中度的颱風則是1986年的颱風韋恩，但研判丹娜絲可以增強的時間不多，強度上最多只會與韋恩相當，並沒有機會超過韋恩。（編輯：張雅淨）1140706