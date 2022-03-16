作家劉克襄規劃「華仁小徑」 紀念鳥人畫家何華仁

詩人向陽（圖）16日擔任已故「鳥人畫家」何華仁遺作「何華仁版畫」新書發表會主持人，向陽表示，何華仁對台灣有兩個重要貢獻，一是在生態環境及鳥類保育，二是他透過版畫留下許多台灣鷹、隼、小鴞的生活及形影，讓台灣繪畫史從此能看到「有鳥飛翔的天空」。中央社記者邱祖胤攝 111年3月16日

（中央社記者邱祖胤台北16日電）已故鳥人畫家何華仁去年12月過世，生前仍持續創作，並帶著友人一起踏查他鍾愛的賞鳥步道。何華仁好友、作家劉克襄今天說，將據此規劃一條「華仁小徑」，「讓大家在懷念他時，有一條小徑可循」。

劉克襄今天出席「何華仁版畫」新書發表會時表示，何華仁生前曾向朋友透露煩惱，「萬一克襄先走了，要如何幫他辦理後事？」劉克襄說，因為在何華仁的印象裡，自己個性較為急躁，可能會先走，沒想到最後卻反過來。

劉克襄提到，他的兒子是何華仁的義子，而且非常崇拜義父，「因為何華仁很會玩夾娃娃機，投一次幣就可以夾一個，不像我試好幾次都還夾不到，後來他夾了一堆恐龍玩具給我兒子，我兒子因此成為恐龍專家。」

劉克襄與何華仁同為「自立晚報」時期的同事，兩人年輕時就投入鳥類生態觀察與保護工作，劉克襄提起何華仁生前最後一次賞鳥，曾提到希望將來能把骨灰埋在他常來的地方，與這座山共存。

劉克襄說：「他說這話讓我想起1984、1985年間，我們兩個一起到關渡賞鳥結束後，當天便騎著摩托車一路騎到宜蘭雙連埤，也就是他提到的這個地方。那時他會畫鳥，但還不會畫版畫。」

劉克襄說，他一直在思考能否從雙連埤規劃一條路線，讓大家跟著何華仁的腳步一路來到他的賞鳥之地，「規劃一條『華仁小徑』。」

何華仁的另一位好友、詩人向陽，今天擔任新書發表會的主持人，他在開場引言時表示，何華仁對台灣有兩個重要貢獻，一是在生態環境及鳥類保育方面，跟劉克襄一樣都走在台灣的尖端；二是他透過版畫留下許多台灣鷹、隼、小鴞的生活及形影，讓台灣繪畫史從此能看到「有鳥飛翔的天空」。

向陽表示，何華仁更令人欽佩的兩個生命特質，一是樂觀，就算醫生直白宣告「死刑」，何華仁卻仍不屈服，仍以樂觀的心情雕刻版畫；其次是何華仁一直到過世之前仍在創作版畫，這種把藝術當成終生信仰及生命的態度，少有人做得到。

向陽說：「沒有一個人在知道沒有明天之後，還繼續在今天奮鬥、創作。」（編輯：張雅淨）1110316