當文學夢遇見科技夢 林宜敬與陳怡蓁對談

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2023第31屆台北國際書展持續展開，科技人林宜敬（左）與陳怡蓁（右）1日下午在黃沙龍以「科技人的文學夢，文青的科技夢」為題對談交流。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）科技日新月異，人們該如何保持創新？身兼作家及科技人身分的林宜敬今天表示，真正的創新者不隨波逐流，而且耐得住寂寞，他鼓勵年輕人勇於創新，大膽擁抱世界。

甫出版「流寇與創新者」一書的林宜敬今天出席台北國際書展活動，與他的表姊、趨勢教育基金會董事長暨執行長陳怡蓁以「當科技人的文學夢遇上文青的科技夢」為題進行對談。

林宜敬台大資訊工程系畢業，1995年取得美國布朗大學電腦科學博士學位，2002年創辦艾爾科技（MyET），推動以人工智慧進行語言教學相關事業，目前擔任該公司執行長。

林宜敬表示，他年輕時對工作的期許，一是要喜歡，二是自己要有天分，三是剛好可以賺到錢，但現在的年輕人似乎只想到第三件事情，無形間限制了自己的能力與想像，非常可惜。

林宜敬表示，科技日新月異，每天不斷在改變 ，有些人看到流行什麼就講什麼、做什麼，不管是大數據、雲端運算、還是人工智慧，「這些人很像中國歷史上的流寇，哪裡有什麼金銀財寶就去攻打，但只攻不守，官兵來了就跑，永遠都無法留下資源」。

林宜敬提到2010年他最好的朋友、詩人羅葉過世，林宜敬在網路寫了一篇悼念好友的文章，引起廣大迴響，「原來我也可以寫文章」，於是開始勤於筆耕，寫文章時也用了不少寫程式的技法，目前已是擁有4萬粉絲的網紅，書寫內容涵蓋經濟、科技、局勢、教育，備受讀者喜愛。

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長年支持台灣文化及出版的陳怡蓁表示，讀文科的她，過去對理工科的學問無法想像，卻在美國讀書時修過一年資訊科學，發現寫程式跟寫文章非常不同，寫程式訴求清清楚楚、是非分明，這讓她後來反而迷上寫程式。

陳怡蓁表示，文學藝術講的是愛與生死，科技則是用來輔助表現或傳播作品，面對科技對文學藝術造成的影響，她依然保持樂觀，畢竟這個世界是共融的，加上網路世界愈來愈走向分眾，是否能完全取代紙本書還有待觀察，「我還是喜歡手邊有一本書在的感覺，有溫度，而且閱讀方便」。（編輯：方沛清）1120201