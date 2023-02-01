藝術家攜手文史青年 追尋蓬萊仙山電視台歷史[影]

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藝術家倪瑞宏（左）及文史青年黃郁仁（右）以書籍追尋已關台的「蓬萊仙山」電視台歷史，2人1日現身2023台北國際書展會場，分享新書創作點滴。中央社記者王寶兒攝 112年2月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）白天播命理節目，晚上放送溫香軟玉兼推銷情色電話，「蓬萊仙山」電視台在不少人心中存在深刻回憶。藝術家倪瑞宏及文史青年黃郁仁以書籍追尋「蓬萊仙山」歷史，喻已故創辦人如「AV帝王」。

「蓬萊仙山」電視台由莊添光於1995年創立，並在2011年關台。倪瑞宏及黃郁仁歷時1年文史田野調查，共同創作「蓬萊仙山」雙冊套書，由黃郁仁撰寫的「春遊記」冊聚焦莊添光生平，倪瑞宏撰寫的「悲情夢」冊則專注刻劃「蓬萊仙山」電視台播出內容，今天在台北國際書展舉行書籍分享會。

影片來源：Balaena Islet鯨嶼文化

倪瑞宏今天表示，小時候睡不著時打開電視會轉到「蓬萊仙山」，「我覺得那看起來就像奇怪的仙境，有些奇怪妹妹在做些奇怪的事情。」後來因為想知道「蓬萊仙山」後續，才動念研究計畫，黃郁仁聽聞後很感興趣，就加入田調。

倪瑞宏表示，莊添光創立「蓬萊仙山」以前，曾在80年代初期組織電影公司，企圖為當時沒落許久的台語片重振聲勢，但因為要刺激台語片票房，莊添光會塞些不合故事邏輯的裸露畫面，「他大概是台灣第1名因為拍電影被判妨礙風化的男子」還因此入獄。

進入90年代，黃郁仁說，莊添光和台語廣播主持人吳樂天在1996年組織起「連合會」，期望透過開放電視台第4台進一步實質解嚴，「他們的方式是設法將華視訊號蓋掉，這是一段從報紙資料難看到的真實歷史。」連合會的屢次干擾，也對開放第4台里程碑做出很大貢獻，吳樂天曾因此觸法而入獄。

至於「蓬萊仙山」播出內容，倪瑞宏發現，晚上深夜時段播出影像，其實早期多購自海外，目的是為了要推銷電視台合作的情色電話專線，「所以大家看著畫面中的女生，但打過去會是誰呢？」

白天所播放的命理節目、賣藥廣告，則是電視台主要收入來源之一，黃郁仁指出，其實當年因這些內容也造成一些詐騙、被人認為是怪力亂神的問題，回顧莊添光一生，他可說是「台灣版AV帝王」，一生跨足產業有旅遊、工程、媒體到情色，「低俗但卻又做了許多事情，寫這些還是有些想為他翻案的意味」。（編輯：李亨山）1120201