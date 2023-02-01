李賢文畫帖 台北書展分享從二十四節氣找生活節奏

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雄獅美術創辦人李賢文從古人智慧取經，學習以二十四節氣為生活找節奏，並以畫筆、文字展現時間更迭下的世界，去年推出圖文書籍「節氣24帖－疫情下的創作」，1日在2023台北國際書展分享創作歷程。中央社記者張新偉攝 112年2月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）二十四節氣為農家指點作息時節，在COVID-19疫情席捲世界之際，雄獅美術創辦人李賢文從古人智慧取經，學習以二十四節氣為生活找節奏，並以畫筆、文字展現時間更迭下的世界。

李賢文去年推出圖文書籍「節氣24帖－疫情下的創作」，今天在台北國際書展分享創作歷程。李賢文於1971年創立「雄獅美術」雜誌月刊，1996年月刊停刊後，李賢文就搬到中壢，長年持續專注個人創作。

李賢文過去愛到國外、台灣中南部戶外寫生，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，出門已被視作冒險，李賢文說，中壢環境好，歷年來也種了不少花草，不能出門在外，他索性就將花草當作與他對話的題材。

李賢文表示，他後來進一步從「栽種」聯想到古代農家遵循的二十四節氣，「裡面有那麼多名稱，我也從來不瞭解，那我就以2個禮拜為區隔，去觀察、畫畫那些一花一草一木。」

畫久了，李賢文漸漸體驗到二十四節氣蘊含的智慧，將節氣對照一天的時間來生活；李賢文舉例，像是清晨5時對應到的是「驚蜇」，象徵沉睡的大地開始湧現蟲鳴鳥叫，萬物復甦。

李賢文笑說，從此他都開始清晨5時起床，「體驗過那種振奮人心、有力量的時刻，就不想再睡懶覺；因為畫二十四節氣，讓我人生多點動能。」

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實踐大學副教授盧廷清今天與李賢文於同場講座登場，則以「從李霖燦的『送你一雙藝術的靈眸』」為主題，分享已故人類學家、美術史家李霖燦著作精華，帶領讀者如何欣賞藝術作品。

盧廷清表示，以看中國名畫為例，李霖燦曾分享可以由「看熱鬧」到「看門道」，賞畫順序應由設身處地、洞悉技巧、了解筆墨、明白術語循序漸進；鑑賞是斷一幅畫的真，而欣賞是看一幅畫的美。（編輯：陳仁華）1120201