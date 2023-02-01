陳耀昌寫頭份之雲 為台灣歷史上的小人物發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北1日電）醫師、作家陳耀昌今天表示，台灣400年來為許多歷史上的小人物建廟，台灣人的祖先們在這片土地擴張出來的寺廟文化，已成為重要且出色的世界文化遺產。

陳耀昌今天出席台北國際書展座談會，分享他創作「頭份之雲」的心路歷程，並與作家、台北市文化局長蔡詩萍對談。

陳耀昌在會中表示，他曾經認為台灣應設立一座感念祠，裡面紀念的都是台灣必須感謝的人，但不一定要是大英雄，也可以有許多小人物，就像他寫的小說一樣，總是從小人物的角度出發，為他們發聲。

陳耀昌表示，1895年台灣人對抗日本人的「乙未戰爭」，確實是客家人打出來的戰爭，書名「頭份之雲」就是源於一張照片，雲深不知處中，有一位湖南將軍和一群客家人並肩作戰，「我在照片中感受到這樣的精神與魂魄」。

陳耀昌表示，他在「頭份之雲」中寫1895年的戰爭，一方面彰顯台灣人多元的祖先，一方面也彰顯客家人的義民精神，這樣的精神在台灣歷史上非常突出。

陳耀昌說他從來沒想過自己會出短篇小說集，「頭份之雲」收錄其中一篇「老大昌小人物幻想曲」寫於1967年，距今已超過50年，當時他還在念台大醫科二年級，「我1990年以前寫的文章只有這篇不是醫學文章」。

後來認真寫短篇小說則從「芻狗的正義」開始，他發現許多議題用短篇小說處理剛剛好。陳耀昌分享這篇小說靈感來自他診間內外發生的事，分很多次寫，直到「突然發現這位病人怎麼沒跟我連絡」，才知道對方已過世；小說發表前，他還特別徵求家屬同意，為此還特別去祭拜這位故事中的人物。

此外「落腮鬍」寫一位攝影師因捐贈骨髓結識一位香港名流之女的神奇經歷，陳耀昌分享這是在一次去台大醫院理髮時靈光一現，理髮師為他修臉修到脖子處時，他忽然想到如果這時發生地震怎麼辦，也許會導致頸動脈大出血，一時間推理魂爆發，便完成這篇文章；「花之器」則是向日本推理小說家松本清張致敬。

蔡詩萍特別推崇陳耀昌為小人物立傳的精神，因為大部分的主流論述容不下這些人，歷史也不會加以記載，「只有文學跟藝術容許百分之一的角落存在，為一個卑微小人物發光發亮，陳耀昌的小說讓我們在大歷史的邊陲看到許多這樣的人」。（編輯：陳仁華）1120201