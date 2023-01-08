「頭份之雲」新書座談 陳耀昌：多元族群同島一命

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醫師作家陳耀昌（圖）歷史小說「頭份之雲」新書發表會8日在苗栗頭份舉行，他表示，盼寫出台灣多元族群的混合與認同，倡導「同島一命」追求共榮。中央社記者管瑞平攝 112年1月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）醫師作家陳耀昌歷史小說「頭份之雲」今天舉辦新書發表座談，他說，過去外界對乙未戰爭下的歷史認知太過簡化，盼寫出台灣多元族群的混合與認同，倡導「同島一命」追求共榮。

電視劇「斯卡羅」原著作者陳耀昌去年底出版新書「頭份之雲」，是以6部短篇加上1篇附錄彙結而成的小說集，書中一如他以往寫作風格，持續關注台灣歷史，讓讀者重新認識1895年乙未戰爭下「一些值得一記的人物」。

「頭份之雲」的出版社今天在苗栗縣頭份市舉辦新書發表會，除安排陳耀昌分享出書感想，並邀請楊統領廟起造參與者羅吉騰、獅頭山勸化堂董事長黃錦源與會座談，包括苗栗縣資深文史家黃鼎松、苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫、縣議員陳光軒、曾玟學以及許多在地文史、藝文工作者到場聆聽。

1895年清廷在甲午戰爭戰敗後，簽馬關條約割讓台灣予日本，引發台灣士紳反對，以獨立建國名義宣布「台灣民主國自主宣言」，推派當時台灣巡撫唐景崧為總統。陳耀昌指出，台灣民主國中有一支軍隊，是唐景崧招募來台，唐景崧卻在抗日乙未戰役中逃離台灣，軍隊形同被拋棄在台灣，他在寫這本書時有兩個意念，一個是乙未戰爭的過程，另一個就是「天地不仁，以萬物為『芻狗』」。

陳耀昌表示，他認為所謂「天地不仁」，就是指戰亂時代，「不論是輸贏的任一方，或是大官、平民，其實都是上天的芻狗」。

陳耀昌說，乙未戰役中，頭份抗日名將楊再（載）雲率新楚軍（湘軍），與「客家三傑」之一徐驤率客家義勇軍抵抗日軍，最後都壯烈犧牲。他看了楊統領廟的碑文說明，始知乙未戰爭中有清廷派來台灣的將領楊載雲，但在台灣史上相關記載、史料卻非常混亂，甚至連名字是楊載雲還是楊再雲都無定論，激發他去尋求、踏查。

陳耀昌指出，乙未戰役除了客家人，還有湘軍，也還有在嘉南地區的福佬人都有參戰，「我們過去對1895年的了解，把它過於簡化了，希望在這本書中寫給大家知道」。

陳耀昌提到，「他鄉日久是故鄉」，當年清朝在台灣有逾2萬5000名駐兵，除了非常少數將領外，幾乎沒能回去，這些人後來在台灣的命運如何？也許戰死、成為民間長工、與原住民通婚，「他們都變成台灣人祖先的一部分」，讓他覺得是很好的題材，必須讓台灣人知道祖先的多元與族群認同。

陳耀昌說，如同當年的楊載雲，相信魂魄一直在庇佑台灣人居住的這塊寶島，各種族群的混合與認同、族群共榮，就是他期盼倡導的「同島一命」建設台灣的方向。（編輯：李錫璋）1120108