台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

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波蘭奇幻文學作品「獵魔士」被改編成電玩與影集，在台具有高人氣，原著作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）（後左2）31日出席台北國際書展座談活動，吸引許多民眾關注。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

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（中央社網站）台北國際書展今年重返春節後檔期，共有32個國家、470個單位參展。本屆主題「閱讀的多重宇宙」，主題國家是波蘭，場內文學書、公民書、兒童書等區規劃別具特色。以下整理2023台北國際書展參觀資訊、重要作品等活動亮點：

●書展時間

2023年1月31日（週二）至2月5日（週日）上午10時至下午6時

2月3日（週五）、4日（週六）延長至晚間10時（星光夜）

●書展票價

全票100元

優待票50元：18歲以上學生、65歲以上老人憑證購買；

一般民眾於星光夜時段（下午6時後）入場也可適用優待票

通行券200元：限入場1人於6天展覽期間使用

18歲以下學生憑證免費入場

●書展地點及展區圖

台北世界貿易中心展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）展區平面

（圖取自台北國際書展網頁cdn-tibe.fonlego.com）

大圖點這裡

●主題國波蘭看點

波蘭（Poland）位於中歐，主要使用語言為波蘭語，有許多牽動世界文明發展的人物誕生於此，例如提出天體運行論改變世人以地球為中心的哥白尼、鋼琴家蕭邦。2019年奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）是第5位榮獲諾貝爾文學獎的波蘭作家，不僅帶動出版銷量，也激勵波蘭創作者的文學突破。

這次書展邀請6位波蘭作家、2位插畫家，規劃3場焦點展覽，帶領讀者從書籍閱讀、音樂欣賞、美食品嘗、手作互動等面向認識波蘭。

波蘭焦點作家活動資訊

波蘭主題國節目表

影片來源：台北國際書展Taipei International Book Exhibition

第31屆台北國際書展主題國為波蘭，主題館內展出多部牽動世界文明史的古籍複刻本，吸引民眾駐足觀賞。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

●重點國際作家

卡特琳娜 高斯曼·漢瑟爾（德國）Katharina Grossmann Hensel

插畫家與繪本創作者，作品曾獲義大利波隆那書展卓越獎項、2016法蘭克福書展全球插畫優秀大獎，並獲選代表德國參加布拉迪斯國際年展。

施益堅（德國）

在東亞生活與工作了15年，曾先後到中國、日本、台灣等地做研究和居留，其中在台灣居住的時間最長，同時完成第一部小說「邊境行走」。曾任德國國家研究機構學者、國立台灣大學人文社會高等研究院訪問學者、國立中興大學駐校作家。

湯瑪士·瑞杰可（捷克）Tomáš Řízek

捷克當代知名畫家、插畫家、平面設計師，目前旅居台灣。曾榮獲義大利安徒生獎、日本大島博物館繪本獎、金絲帶獎、中小學生優良課外讀物圖畫書類等多項繪本大獎。

平野啟一郎（日本）

日本文壇40歲世代的代表作家，在大學時期即以「日蝕」榮獲芥川賞。文風細膩炫麗，有「三島由紀夫再世」美譽；近年以「日間演奏會散場時」、「那個男人」再創高峰。

孫元平（韓國）

已發表多部長篇小說「杏仁」、「三十歲的反擊」，榮獲日本年度本屋大賞，也擔任多部電影編劇和導演，曾榮獲Cine21影評獎、第5屆濟州4·3和平文學獎。

張琉珍（韓國）

被譽為韓國文壇的怪物新人。以短篇小說「工作的快樂與悲傷榮獲第21屆創批新人小說獎。短篇小說集「從此好好過生活」榮獲Yes24年度選書；長篇小說「我們想去的地方」榮獲Yes24年度選書及年度作家。

莫理斯（香港）

英國劍橋大學法律系畢業。2017年在香港出版第一部小說「神探福邇，字摩斯」，把福爾摩斯改成一位在晚清光緒年間在英國殖民時代香港破案的偵探，並以此書榮獲第一届台灣犯罪作家聯會「完美犯罪讀這本！」最佳海外小說獎。

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●重點活動

1月31日

從清宮到圓山，紅房子的迷因與耳語

主講人：李桐豪

時間：下午2時15分至3時15分

地點：迷你沙龍

小說家的人性觀察意見：從那個男人到分人

主講人：平野啓一郎、黃麗群

日本文壇代表平野啓一郎曾打破芥川獎最年輕獲獎紀錄，這幾年更因獲獎文學小說「那個男人」、「日間演奏會散場時」等改編搬上大銀幕，廣受日本年輕讀者喜愛，也是日本售出國際版權的重量級作家。

講座由他與同世代具備同樣人氣的作家黃麗群對談，講題「從那個男人到分人」聊平野啓一郎的新書「分人」，也聊暢銷小說並改編電影的「那個男人」中，對探究自我的思索，並在其引人入勝的故事情節中埋下他對人性的觀察與探討，日台新世代內容創作者交流別具前瞻意義。

時間：下午4時45分至5時45分

地點：主題廣場

2月1日

「頭份之雲：陳耀昌短篇小說集」分享會

主講人：陳耀昌（作者）、蔡詩萍（與談）

時間：上午10時30分至11時30分

地點：主題廣場

膨脹的帝國，俄羅斯與烏克蘭的糾結

主講人：洪美蘭

時間：下午1時至2時

地點：藍沙龍

獵魔士作者見面會

主講人：安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）

時間：下午2時15分至3時15分

地點：主題廣場

為自由而戰，抗爭下的日常──緬甸 ‧ 香港 ‧ 烏克蘭

主講人：香港漫畫家柳廣成、台灣聲援緬甸聯盟負責人杜可可、「烏克蘭的不可能戰爭」共同作者劉致昕

時間：下午3時30分至5時45分

地點：迷你沙龍

皮凱提與「資本與意識形態」對台灣社會的啟示

主講人：朱敬一（中研院院士）

法國經濟學家皮凱提8年前「二十一世紀資本論」橫空出世，轟動全球經濟學界，不僅立刻成為書市暢銷書，也激起當時台灣產官學界針對貧富差距進行熱烈討論。8年後，皮凱提出版了野心與規模都更大的續作「資本與意識形態」，希望對資本分配不均現象進行更全面的檢視，並進一步提出全面改革的方向。

本書導讀人之一、中研院朱敬一院士將從台灣在地經驗的角度出發，與讀者們分享皮凱提的新書與書中對改善貧富不均所提出的建議，以及對台灣社會改革方向的啟示。

時間：下午3時30分至4時30分

地點：黃沙龍

科技人的文學夢，文青的科技夢

主講人：林宜敬、陳怡蓁

時間：下午4時45分至5時45分

地點：黃沙龍

2月2日

從產地到餐桌，從飲食到文學

主講人：馬世芳（主持）蔡珠兒、劉昭儀（對談）

時間：上午10時30分至11時30分

地點：紅沙龍

智商越高，致傷也越高？「子彈是餘生」小說與人生的相談會

主講人：寺尾哲也、張惠菁、黃麗群

從小說「子彈是餘生」談台灣的理工資優教育以及書寫面向，也透過這一小說之議題切角，更進一步了解或分享常常被社會上普遍認為生活較優渥、屬於人生勝利組的工程師、設計師的真實生活或內在狀態。時間：上午10時30分至11時30分地點：藍沙龍

從澤倫斯基看和平的要件，以及對台灣的啟示

主講人：郝明義、苗博雅

從烏克蘭的經驗來看，當小國面對有心吞併的強鄰時，對於和平的底線該有何種體悟？該有什麼樣的備戰和避戰的準備？在世界的強權之間如何清晰地傳達自己的主張，來穩定自己的存在？尋求支援？這場對談希望能解析澤倫斯基演講的力量，釐清和平的要件，以及對台灣的啟示。即使是社會上的一般人，如何從中得到開拓視野和胸襟的助益。

時間：下午1時至2時

地點：主題廣場

何華仁版畫——台灣鳥版畫第一人：何華仁

主講人：劉克襄（作家、自然觀察家）、向陽（詩人）

何華仁1988年自學木刻版印技法，開啟版畫創作生涯，30餘年奮力不輟，堪為台灣鳥版畫第一人。2017年大病劇變之後，他的創作力猛然爆發，將作品推昇到了一個新的高度，卻不幸於2021年12月與世長辭。

珍貴的「何華仁版畫」作品集，將他對自然萬物之間關係的思考與信仰呈於世人眼前，何華仁的兩位老友劉克襄與向陽，將一同帶我們認識這位從台灣土地孕育出來的生態藝術家。

時間：下午2時15分至3時15分

地點：藍沙龍

「談余英時的思想世界」專題論壇

第一場

主持：李貞德（中央研究院歷史語言研究所特聘研究員兼所長）

主講：黃進興（中央研究院副院長、中央研究院院士）

陳弱水（臺灣大學歷史學系講座教授）

王汎森（中央研究院歷史語言研究所特聘研究員、中央研究院院士）

第二場

主持：黃進興（中央研究院副院長、中央研究院院士）

主講：林載爵（聯經出版公司發行人）

廖志峰（作家、允晨文化發行人）

顏擇雅（作家、雅言文化發行人）

時間：下午2時15分至4時30分

地點：主題廣場

矽島的危與機：半導體與地緣政治

主講人：黃欽勇（DIGITIMES電子時報創辦人暨社長）、黃逸平（DIGITIMES事業發展中心副總）

時間：下午4時45分至5時45分

地點：紅沙龍

2月3日

書展大獎講座／從小說到影視：八尺門的辯護人之奇幻旅程

主講人：唐福睿（2023台北國際書展大獎小說獎首獎得主）

時間：上午10時30分至11時30分

地點：黃沙龍

「新疆：被中共支配的七十年」新書發表會

主講人：熊倉潤「新疆：被中共支配的七十年」作者、矢板明夫（產經新聞台北支局長）

時間：下午1時至2時

地點：主題廣場

文以載情，音以律文──「莊子，從心開始」分享會

主講人：蔡璧名

時間：下午3時30分至4時30分

地點：主題廣場

法國與台灣的生態文學

主講人：關首奇（遠距）、吳明益、梁心愉

時間：下午4時45分至5時45分

地點：主題廣場

以畫筆顛覆視野，遨遊喜多村惠的想像國度

主講人：喜多村惠、賴嘉綾

在想像的國度中，以畫筆顛覆視野熱銷20國的繪本大師喜多村惠 有別於文字，圖像直白地描繪出情節，人物的情緒與姿態一覽無遺。擅長以張力十足的畫面來說故事的繪本作家喜多村惠，特別從日本赴往國際書展，為所有熱愛徜徉於想像國度的讀者帶來豐富而詳實的創作經驗分享。

時間：晚間7時15分至8時15分

地點：兒童沙龍

當韓國歐膩遇上台南俗女

主講人：江鵝、張琉珍

韓國文壇怪物新人張琉珍，首部小說在網路上造成40萬人次轉發，更改編電視劇、舞台劇，第二部作品亦售出電影版權。擅長描繪都市年輕女性生活的面貌，深受韓國讀者的歡迎。本次書展特別邀請她與台灣知名編劇兼作家，可稱為台南俗女代表的江鵝，一同分享她們在韓國及台灣不同的生活、工作、電視電影各種面貌。

時間：晚間7時15分至8時15分

地點：黃沙龍

布考斯基的愛與搖滾樂手——譯者陳榮彬對談創作歌手陳修澤

主講人：陳榮彬與談人：陳修澤

金鼎獎評審陳榮彬教授與知名獨立音樂創作歌手陳修澤一同談論他們用翻譯、用音樂靠近心中的布考斯基，以及詩集「愛是來自地獄的狗」、「有時你會寂寞但那並非沒有道理」如何震撼他們的靈魂。

時間：晚間8時30分至9時30分

地點：藍沙龍

2月4日

「譯者即叛徒？」新書分享講座

主講人：宋瑛堂

資深文學譯者宋瑛堂從2020年開始翻譯專欄連載至今廣受讀者喜愛，點閱率屢創新高，宋瑛堂以新書的27篇精采文章與讀者交流他在「譯」世界超過30年的闖蕩經歷，以及「譯」言難盡的工作心得與甘苦。

時間：下午2時15分至3時15分

地點：迷你沙龍

幾米繪本「明天，我會去到什麼地方？」說故事活動與作者分享會

主講人：幾米、彥如姐姐

時間：晚間6時至7時

地點：兒童沙龍

「香江神探福邇，字摩斯」作家莫理斯見面會

主講人：莫理斯（作家，歌手莫文蔚兄長）

若將福爾摩斯場景從19世紀末的倫敦搬到晚清時期的香港，故事會變成什麼模樣呢？推理評論人、台灣推理作家協會理事長冬陽主持、與談，引領聽眾讀者一探莫理斯的寫作契機、創作理念與豐富歷程。

時間：晚間7時15分至8時15分

地點：藍沙龍

人二雄「海邊小屋」新書發表會

主講人：詹仁雄

時間：晚間8時30分至9時30分

地點：藍沙龍

2月5日

與漫畫家一起回首80年代—台灣電影新浪潮、和40年前的金馬獎

主講人：小莊（作者）、陳懷恩（資深電影工作者）

廣告導演斜槓漫畫家小莊繼「80年代事件簿」、改編吳明益的「天橋上的魔術師」後，再度挑戰80年代，以漫畫形式為台灣電影新浪潮留下真實紀錄，講座回顧可以看見新浪潮出現分界的1982、1983年兩屆金馬獎，以平易近人且有趣方式點燃觀眾對新潮浪群雄的好奇心。

時間：上午10時30分至11時30分

地點：主題廣場

從直播抖內到國防改革——「阿共打來怎麼辦」的實務趨勢與演變

主講人：沈伯洋、林秉宥

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：藍沙龍

「戲如妳——陳淑芳的孤味人生」新書發表會

主持人：藍祖蔚（影視聽中心董事長）

主講人：陳淑芳（金馬獎雙料影后）ｘ許承傑（電影《孤味》導演）

時間：上午11時45分至下午12時45分

地點：主題廣場

從「野火」到「野生」寫作

主講人：龍應台

時間：下午1時至2時

地點：主題廣場

閉門讀書——我們都是被推落坑的：翻譯、閱讀與出版

主講人：傅月庵（資深編輯、作者）、李靜宜（譯者、出版人）

時間：下午1時至2時

地點：迷你沙龍

分手的決心：絲路分手旅行與不在場證明

主講人：李桐豪、孫梓評

時間：下午4時45分至5時45分

地點：黃沙龍

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