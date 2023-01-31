台北書展開幕 蔡總統：念完一本書的人都是幸福的人

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）台北國際書展今天開幕，總統蔡英文致詞時表示，有時間念完一本書的人都是幸福的人，期許國人利用機會來看書展，「好好的閱讀，讓你的人生更充實」。

蔡總統表示，今年書展主題是「閱讀的多重宇宙」，透過閱讀可以讓人們更容易探索不同領域的知識，就像是太空人探索一個星球獲得許多新發現，讓人充滿期待及享受，「藉由書展這個平台，不僅聚集各領域的知識宇宙，也成為我們和各國文化交流的重要基地」。

波蘭是今年書展主題國，蔡總統表示，台灣和波蘭共享自由民主價值，這幾年來也持續深化交流，「我相信透過書展，我們將能夠更深入認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密」。

蔡總統指出，波蘭有波瀾壯闊的歷史，孕育出非常多優秀作家，像是前幾年「跳舞的熊」在台灣出版之後，廣受好評和推薦，今年作者沙博爾夫斯基及許多優秀詩人及文學家，都將在書展和台灣民眾見面。

蔡總統提到，為了推廣全民閱讀，文化部這幾年努力推廣出版振興方案及扶植原創出版、獨立書店，「在這裡我要謝謝文化部，以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓台灣的出版業和國際友人交流觀摩，也讓台灣多元豐富的出版品被國際看見」。

蔡總統也分享她的閱讀經驗，她表示自己很羨慕今天可以來參加書展的人，「做總統只能來致詞，如果我有機會，我還是非常希望有一個不被注意的時間，自由自在的去逛書展」。

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蔡總統說，「大家都知道我有讀書閱讀的習慣，可是做了總統以後，常常沒有辦法靜心念完一本書，但是做總統以後，很多人都希望總統可以讀到他們的書，也送了我很多書，所以我的書架上比我在任何一段時間所累積的書還更多，我有時候覺得很可惜，沒有時間好好來讀這些書。」

蔡總統表示，有時間及自由來逛書展的人，以及有時間念完一本書的人，都是幸福的人，「那我也要祝福大家利用這個機會來看書展，好好的閱讀，讓你的人生更充實，在這裡我也要特別感謝遠道而來的國際友人，我要祝福我們書展圓滿成功」。（編輯：陳仁華）1120131